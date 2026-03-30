RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Um Site vum CHLTuerm vu Wandmille gëtt ofgerappt, deplacéiert an nei opgeriicht

RTL Lëtzebuerg
Datt dat 160 Joer aalt Gebai sollt ofgerappt ginn, hat fir vill Diskussioune gesuergt. Elo gouf e Kompromëss fonnt.
Update: 30.03.2026 19:36
© RTL-Archiv

Den Tuerm vun der Wandmillen um Site vum Centre Hospitalier gëtt nees opgeriicht an dat net wäit vum initiale Standuert ewech. Dat confirméiert de Kulturministère. D’Käschten dréit den CHL.

Am Kader vum Neibau vun der Klinik an de Besoine vun den Urgencë war festgehale ginn, datt de ganze Site gebraucht gëtt an datt d’Wandmille misst ofgerappt ginn. No laangen Diskussioune gouf awer elo dëse Kompromëss fonnt. Déi 160 Joer al Wandmillen, déi am Inventaire supplémentaire klasséiert ass, soll an Zukunft iwwregens nach besser en Valeur gesat ginn a méi Visibilitéit kréien, heescht et vum Ministère.

D’Material gëtt stockéiert an nom zweeten Trimester 2029 nees opgeriicht, dat op der Kräizung Areler-Strooss - Val fleuri, net wäit vum Tram ewech.

Zum Sujet: Videoreportage aus dem Mee 2025

CHL
National geschützte Wandmillen an der Stad passt net an d’Pläng vum Ausbau

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.