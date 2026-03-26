RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Mir hu bei der Police nogefrot

Sibila Lind
No enger Rei Tëschefäll mat Messere stelle sech vill Froen. Ënnert anerem wat erlaabt ass, wann ee beispillsweis op de Camping fiert oder picknicke geet.
Update: 26.03.2026 19:00
Am RTL-Interview erkläert de Luc Thiel, Chef vun der Police-Sectioun Armurerie, wat d’Reegelen an d’Risiken am Ëmgang mat Messere sinn.

“Et gëtt dräi Kategorien”, erkläert de Luc Thiel. “Déi éischt Kategorie ëmfaasst Täschemesseren, déi mir droen däerfen. Déi zweet Kategorie ëmfaasst Messer mat gréissere “Klingen”, wéi zum Beispill Kichemesseren, déi Erwuessener kafen a doheem behalen däerfen. An da ginn et nach d’Messeren, déi verbuede sinn.”

Messeren, déi een an der Ëffentlechkeet däerf dobäi hunn, musse streng Ufuerderungen erfëllen:

  • Et muss een d’Messer kënnen zesummeklappen, wéi dat zum Beispill bei engem Täschemesser de Fall ass.
  • Et muss manuell mat béiden Hänn opgemaach ginn
  • D’Messerblat, gemooss vun der Schneit-Kant, däerf net méi laang wéi ongeféier néng Zentimeter sinn
  • Et muss eeschneideg sinn - zweeschneideg Messere sinn net erlaabt
  • D’Breet vum Messerblat soll op senger breetster Plaz op d’mannst 20 Prozent vu senger Längt sinn

“Wann een elo e Messer derbäi huet a gëtt ee vun der Police kontrolléiert, d’Täschemesser ass an der Rei, wann ech awer elo mat engem Dolch ënnerwee sinn, oder ech hunn dat am Auto leien, dann ass dat net méi erlaabt, well ech hunn dat Messer just dierfen doheem hunn”, seet de Luc Thiel. “Da kann d’Police dat Messer beschlagnamen, dat gëtt ewechgeholl an dat gëtt dann opbewaacht vun der Police an de Parquet, et gëtt natierlech d’Protokoll geschriwwen an de Parquet, deen decidéiert dann do driwwer wat mat deem Messer geschitt, kritt deejéinegen dat erëm, kritt en eng Restitutioun oder ass et saiséiert an et gëtt zerstéiert, da bleift et an der Armourie vun der Police an da ginn déi Messeren eng Kéier futti gemaach.”

Grouss Messerblieder am Privatgebrauch

Messere mat Messerblieder, déi méi laang wéi néng Zentimeter sinn – wéi zum Beispill Kichemesseren – sollten net an ëffentleche Raim benotzt ginn. Awer wat ass, wann een zum Beispill picknicken oder campe geet?

“Mir kënnen do Täschemessere benotzen, si ginn duer”, seet de Luc Thiel.

Messere mat gréissere Messerblieder, déi fir Bastelen, Kachen oder artistesch Zwecker benotzt ginn, sinn am Allgemenge fir de Privatgebrauch geduecht. Ob se an der Ëffentlechkeet dierfe benotzt ginn, hänkt vum Kontext an der Geleeënheet of.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.