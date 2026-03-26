RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kongress vum Mouvement écologiqueWat hu mir aus deene leschte Krise geléiert?

Dany Rasqué
Wat huet Lëtzebuerg aus deene leschte Krise geléiert? Mat där Fro huet sech de Mouvement écologique e Mëttwoch den Owend op sengem Kongress beschäftegt.
Update: 26.03.2026 07:27
© Eric Ebstein - rtl.lu

Duerch de Krich am Noen Osten géif et e Risiko fir eng nei Versuergungskris ginn an d’Politik, déi hätt net ganz vill bäigeléiert.

Kongress vum Mouvement Écologique

Wéi Russland d’Ukrain viru 4 Joer iwwerfall huet, waren op eemol verschidde Liewensmëttel knapps, d’Präisser fir Iesswuere sinn explodéiert an d’Liwwerkette ware gestéiert. Deemools gouf versprach, datt elo méi op regional Iesswuere géif gesat ginn, fir méi onofhängeg ze sinn. En Zil, dat dem Mouvement écologique no net erreecht gouf. Seng Presidentin d’Blanche Weber:

“Souwuel op EU Niveau wéi zu Lëtzebuerg si mer mat duebeler Vitesse viru gaangen, mä weider an déi falsch Richtung.”

Mat Campagnë wéi “Esou schmaacht Lëtzebuerg” géif just op de gudde Wëlle an op Sensibiliséierungsaktioune gesat ginn, fir d’Produiten aus der Regioun ze fërderen, mä op där anerer Säit géife knallhaart Fakte geschafe ginn, déi an eng ganz aner Richtung géife goen.

“D’Mercosur Ofkommes, dat zu Recht vun de Baueren ofgeleent gëtt, gouf op EU-Niveau vu Lëtzebuerg ënnerstëtzt an ouni ze zecken an der Chamber duerch gewénkt. Aus vermeintleche geopolitesche Grënn gi mat dubiéisen Autokraten, wéi dem Milani Accorden ofgeschloss, déi d’Klengbaueren an de südamerikanesche Staate futti maachen an d’europäesch Baueren nach méi ënner Drock setzen.”

E weidere Kritikpunkt sinn d’Pestiziden. Den Apel gouf zwar net ernimmt, mä ënnert anerem ëm dee geet et. Lëtzebuerg schéngt Loscht drop ze hunn, sech weiderhin der Pestizid-Lobby ze verschreiwen, mengt d’Blanche Weber.

“Et ass dach reegelrecht skurril an irreell, datt gesot gëtt, alles wär ok, och wann zeg Pestiziden (an et sinn der de Prouwen no bis zu 15) an engem Liewesmëttel sinn, esou laang de Grenzwäert vum eenzele Pestizid ënnerschratt ass. Dat well et jo kee Grenzwäert fir de Cumul vun de Pestiziden gëtt. Kee Grenzwäert, kee Problem… esou d’Logik.“

Och an der Energiepolitik gesäit de Mouveco Defiziter. Beim Ausbau vun erneierbaren Energien am Stroum-Beräich wiere Fortschrëtter gemaach ginn. Et géif zwar nach Verbesserungspotential ginn, mä den Ausbau vu Sonn- a Wandenergie géif viru goen, beim Hëtzen dogéint géif et nach ëmmer un enger Strategie feelen.

“An de Privatstéit verbrauche mer – wann een den Auto eraus rechent- 2/3 vun eiser Energie fir ze hëtzen, net fir d’Elektresch an do -sorry Regierung - do ass bei wäitem net genuch geschitt, fir an der Wärme-Planung, an der Hëtzt, no vir ze kommen.”

Natierlech gouf och d’Fro opgeworf, wie fir déi sozial-ekologesch Transitioun bezilt. De Mouveco betount, datt d’Ënnerstëtzung fir Leit, déi finanziell benodeelegt sinn, muss ausgebaut ginn an déi Suen sollt ee bei déi Superräich siche goen.

Am meeschte gelies
Streck war zäitweis blockéiert
Accident mat dräi Camionen um Viaduc Schieren hat zu gréissere Problemer gefouert
Video
Fotoen
Präisser ginn zréck
98er, Diesel a Masutt gi méi bëlleg
Constance, 13 Joer al
"Ech wousst net, datt Kanner och Kriibs kréie kënnen"
Video
Vermësstemeldung
16 Joer ale Marc Antony Dos Reis Silva fir d'lescht e Sonndeg gesinn
Automag - Nei zu Lëtzebuerg
Nio a Firefly
Audio
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Wirtschafts- an Aarbechtskommissioune vun der Chamber
Oppositioun gëtt sech net zefridde mat Explikatiounen an ass enttäuscht
Audio
4
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Frankräich a Groussbritannie plange Berodungen iwwer Hormus-Passage
LIVE
Invitée vun der Redaktioun (26. Mäerz)
Barbara Agostino, Deputéiert
Video
0
LIVE
Appell an Affär Mord Vapiano um Kierchbierg
Et bleift bei 30 Joer Prisong
Den CGDIS mellt
Auto op der Kopp tëscht Gréiwelsser Barrière a Leidelenger Gare
Forum fir Sécherheet, Gesondheet a Wuelbefannen op der Aarbecht
D’Zuel vun Aarbechtsaccidenter geet weider erof
Video
Audio
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.