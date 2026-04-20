Dat huet de Familljeminister Max Hahn an der zoustänneger Chamberkommissioun annoncéiert, wou d’Inspection Générale des finances de Rapport presentéiert huet iwwer den Audit, dee si beim ONA gemaach huet.
D’Administratioun, déi aktuell net manner ewéi 9.000 Leit betreit, déi op Lëtzebuerg geflücht sinn, brauch deemno en neien Direkter. An den nächste Woche gëtt de Posten ausgeschriwwen. Déi Persoun misst der IGF no zesumme mat de politesche Responsabelen, respektiv eventuell externen Experte gréisser Changementer virhuelen, obwuel den ONA generell gesi seng Missiounen haut schonn erfëllt.
Gréissten Erausfuerderung wär déi chronesch Saturatioun vun de Strukturen, betount d’IGF. Trotz enger quasi Verdueblung bannent 6 Joer op iwwer 8.200 Better, ass net genuch Plaz. D’Strukture wären ze konzentréiert an nëmmen e puer Gemengen. Dacks wäre se net am allerbeschten Zoustand. D’Partner vun dem ONA, ewéi zum Beispill ONG’en, hätten net déi selwecht Qualitéitsstandarden. Do also op alle Fall Verbesserungspotential. Den ONA misst méi Strukturen iwwer d’Land verdeelen. Dofir ass d’Administratioun ofhängeg vun de Gemengen. Den Direkter Yves Piron huet si opgeruff, solidaresch ze sinn an och Strukture fir Refugiéeë virzegesinn.
Aus dem Rapport geet och ervir, dass de legale Kader vum Office national de l’accueil muss un déi nei Realitéit adaptéiert ginn. Migratiounskrise missten antizipéiert ginn: méi Aktioun, manner Reaktioun. Dofir bréicht et dokumentéiert Noutfall-Prozedure grad ewéi laangfristeg Strategien. Der IGF no wär dem ONA a sengem Fonctionnement gehollef, wann d’Hierarchie méi breet opgestallt a manner zentraliséiert wär. Et misst kloer ginn, wie wat ze maachen an ze decidéieren hätt. Iwwerdeems géifen déi iwwer 70 CDDen ënnert de ronn 300 Agenten e Risiko bedeiten: wichtegen Know-How géif ëmmer nees verluer goen. De Rapporter Marc Vanolst huet och d’informatesch Systemer ernimmt: déi verschidden Outile misste besser connectéiert sinn, fir dass si zesumme fonctionéieren. Wat d’Finanzen ugeet: d’IGF huet keng duebel Finanzementer festgestallt, wat awer net heesche géing, dass de Risk dofir net géif bestoen. Bei méi klengen Depensë recommandéiert d’IGF manner streng Kontrollprozedure fir dass den ONA méi séier schaffe kann. Iwwerdeems kéint een am Sënn vun der administrativer Vereinfachung iwwer de Payement immédiat direct fir Dokteschrechnunge vun de Refugiéen nodenken.
Fir de Familljeminister Max Hahn ass dëse Rapport eng Zort “Gebrauchsanweisung” fir den ONA déi nächst Joren ze verbesseren. Fir den Direkter Yves Piron bitt en eng wichteg Orientatioun. Hien huet awer betount, dass seng Ekippen déi lescht Krise gutt gemeeschtert hätten.