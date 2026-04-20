RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Office national de l‘accueilYves Piron mécht Direkterposten Enn des Jores fräi, vill Verbesserungspotenzial beim ONA

Pierre Jans
En neien Direkter wäert d'Reform vum Office national de l'accueil musse begleeden. Op Demande vum Yves Piron gëtt säi Mandat, dat Enn des Jores ausleeft, net verlängert.
Update: 20.04.2026 14:56
Den Yves Piron (riets) an der zoustänneger Chamberkommissioun.
© RTL

Dat huet de Familljeminister Max Hahn an der zoustänneger Chamberkommissioun annoncéiert, wou d’Inspection Générale des finances de Rapport presentéiert huet iwwer den Audit, dee si beim ONA gemaach huet.

D’Administratioun, déi aktuell net manner ewéi 9.000 Leit betreit, déi op Lëtzebuerg geflücht sinn, brauch deemno en neien Direkter. An den nächste Woche gëtt de Posten ausgeschriwwen. Déi Persoun misst der IGF no zesumme mat de politesche Responsabelen, respektiv eventuell externen Experte gréisser Changementer virhuelen, obwuel den ONA generell gesi seng Missiounen haut schonn erfëllt.

Gréissten Erausfuerderung wär déi chronesch Saturatioun vun de Strukturen, betount d’IGF. Trotz enger quasi Verdueblung bannent 6 Joer op iwwer 8.200 Better, ass net genuch Plaz. D’Strukture wären ze konzentréiert an nëmmen e puer Gemengen. Dacks wäre se net am allerbeschten Zoustand. D’Partner vun dem ONA, ewéi zum Beispill ONG’en, hätten net déi selwecht Qualitéitsstandarden. Do also op alle Fall Verbesserungspotential. Den ONA misst méi Strukturen iwwer d’Land verdeelen. Dofir ass d’Administratioun ofhängeg vun de Gemengen. Den Direkter Yves Piron huet si opgeruff, solidaresch ze sinn an och Strukture fir Refugiéeë virzegesinn.

Aus dem Rapport geet och ervir, dass de legale Kader vum Office national de l’accueil muss un déi nei Realitéit adaptéiert ginn. Migratiounskrise missten antizipéiert ginn: méi Aktioun, manner Reaktioun. Dofir bréicht et dokumentéiert Noutfall-Prozedure grad ewéi laangfristeg Strategien. Der IGF no wär dem ONA a sengem Fonctionnement gehollef, wann d’Hierarchie méi breet opgestallt a manner zentraliséiert wär. Et misst kloer ginn, wie wat ze maachen an ze decidéieren hätt. Iwwerdeems géifen déi iwwer 70 CDDen ënnert de ronn 300 Agenten e Risiko bedeiten: wichtegen Know-How géif ëmmer nees verluer goen. De Rapporter Marc Vanolst huet och d’informatesch Systemer ernimmt: déi verschidden Outile misste besser connectéiert sinn, fir dass si zesumme fonctionéieren. Wat d’Finanzen ugeet: d’IGF huet keng duebel Finanzementer festgestallt, wat awer net heesche géing, dass de Risk dofir net géif bestoen. Bei méi klengen Depensë recommandéiert d’IGF manner streng Kontrollprozedure fir dass den ONA méi séier schaffe kann. Iwwerdeems kéint een am Sënn vun der administrativer Vereinfachung iwwer de Payement immédiat direct fir Dokteschrechnunge vun de Refugiéen nodenken.

Fir de Familljeminister Max Hahn ass dëse Rapport eng Zort “Gebrauchsanweisung” fir den ONA déi nächst Joren ze verbesseren. Fir den Direkter Yves Piron bitt en eng wichteg Orientatioun. Hien huet awer betount, dass seng Ekippen déi lescht Krise gutt gemeeschtert hätten.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.