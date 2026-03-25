RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No Mëssbrauchsreprochë géint Ex-DirekterZeienopruff beim Kannerduerf lancéiert

Claude Zeimetz
Um Mëttwoch huet sech déi zoustänneg onofhängeg Expertekommissioun via Communiqué un d’Ëffentlechkeet geriicht.
Update: 25.03.2026 16:14
© Mathile Magne

Hir Missioun ass et, méiglech Mëssbrauchsfäll an organisatoresch Dysfonctionnementer bei der Fondatioun Lëtzebuerger Kannerduerf an den nächsten 12 Méint ze dokumentéieren. Um Mëttwoch gouf een Zeienopruff lancéiert. An dat genee een Dag, ier d’Edukatiounskommissioun vun der Chamber sech um Donneschdeg de Moien op Demande vun der LSAP mam Fall befaasst.

Schreiwes Kannerduerf

Jiddereen, deen an der Vergaangenheet eppes Verdächteges an Uecht geholl huet, ass gebiede sech ze mellen, heescht et am Schreiwes. Ob fréier respektiv aktuell Beneficiairen, Persounen aus hirem Ëmfeld, Zeien oder fréier/aktuell Mataarbechter, d’Kommissioun zielt op hir Hëllef. A sief et och nëmme mat partiellen Informatiounen. Hannergrond si Mëssbrauchsreprochë géint e fréieren Direkter, deen 30 Joer laang d’Fondatioun Lëtzebuerger Kannerduerf geleet huet. Den Onlinemagazin Reporter hat am Oktober als éischt doriwwer bericht.

D’Expertekommissioun versprécht e securiséierte Kader an huet net nëmmen eng extra Internetsäit www.comind.lu ageriicht, mä och eng Email-Adress (contact @comind.lu), grad wéi eng Telefonshotline.

Am Schreiwes gëtt een och gewuer, aus wiem sech déi onofhängeg Expertekommissioun zesummesetzt. Et si 4 Leit, déi kee Lien mat der Fondatioun Lëtzebuerger Kannerduerf hätten.

Ugefaange mam fréiere Procureur Robert Biever, dee virun 11 Joer an d’Pensioun gaange war.

Donieft goufe gefrot d’Affekotin Claudine Erpelding, den Alain Massen, Psychotherapeut a bis viru kuerzem President vun der nationaler Elterevertriedung an de Kannerdokter Roland Seligmann.

Déi 4 Leit sollen um Enn vun hirer Missioun e Rapport un de Verwaltungsrot vun der Fondatioun maachen a Recommandatioune ginn, wéi een änlech Situatiounen an Zukunft verhënnere kéint.

Virun engem Mount hat d’Kannerduerf annoncéiert, et géif een eng extern Kommissioun mat der Opaarbechtung chargéieren.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.