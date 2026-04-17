An den 3 éischte Méint vum JoerZuel vu Faillitte stabel, Liquidatioune sinn erofgaangen

Carine Lemmer
285 Entreprisen hunn am éischten Trimester eng Faillite deklaréiert.
Update: 17.04.2026 12:50

An den 3 éischte Méint vum Joer waren d’Faillitten hei am Land stabel, d’Liquidatioune sinn erofgaangen. Dat mellt de Statec.

285 Entreprisen hunn am éischten Trimester eng Faillite deklaréiert. Doduerch gi jo och ëmmer Aarbechtsplaze verluer. Et wären der awer méi wéi 27% manner gewiescht wéi am selwechten Zäitraum 2025.

Am Bau hätt sech d’Situatioun liicht entspaant. 45 Faillitte gouf et do, 5 manner wéi zejoert.

Am Commerce hunn 51 Betriber missen zouspären. Dat ass eng Hausse vu bal 42%. Bal duebel sou vill Aarbechtsplaze wéi d’lescht Joer am éischten Trimester sinn esou verschwonnen.

Am Horeca-Sekteur goufen dann nach 18 Faillitte gezielt, 51% manner wéi zejoert an d’Aarbechtsplaze sinn an de Restauranten, Hotellen, Fast-Food a Bistroe souguer ëm 44% an d’Luucht gaangen.

Weider Informatiounen an Zuele ginn et um Site vum Statec.

Am meeschte gelies
President bekannt fir den Ausdrock
Franséische Schüler äntwert Emmanuel Macron mat "for sure"
Video
Mam Caroline Mart geet de Kloertext an d'Pensioun
Neit Konzept fir politesch Emissioun mam Claude Zeimetz a Pit Everling
Bilan vum "Speedmarathon 2026"
Mobil Radaren hunn 2.231 Mol bannent 24 Stonne geblëtzt, 5 Permisen agezunn
De Kloertext: 25 Joer Télévie
"Mir hunn duerch den Télévie ganz vill Projete kënne maachen, déi mer soss net hätten"
Video
Fotoen
9
Konferenz iwwer sexuellen Abus
2 bis 3 Kanner an enger Klass sinn Affer vu sexuellem Mëssbrauch
Video
Weider News
Kritik vun "déi gréng"
"D'Regierung huet kee Plang fir d'Zukunft vum Land"
Audio
Zwee Fäll zu Steebrécken
Gedronk an ze séier oder gedronk an ze midd? Police huet zwee Permisen agezunn
Stoung an der Vergaangenheet dacks an der Kritik
80% soe sech haut zefridde mam Adapto-Service
Audio
Fotoen
0
Aus dem Policebulletin
Fënster vum Auto ageschloen a Saachen draus geklaut
Campagne "AI is not human"
D'Roboterpopp René soll fir d'Risike vun der KI sensibiliséieren
Video
Fotoen
Logementskommissioun
Wéi kënnen d'Locatiounspräisser gereegelt ginn?
Audio
