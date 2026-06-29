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Äntwert op parlamentaresch FroZuel vun HIV-Infektioune geet zeréck, däitlech Hausse bei Syphilis

Joel Detaille
D'Fäll vu Chlamydien läit mat 1.554 an der relativer Moyenne zanter 2022
Update: 29.06.2026 10:06
© AFP

D'Evolutioun vun de confirméierten Fäll vu sexuell iwwerdrobaren Krankheeten weist déi lescht Joren iwwer variabel Tendenzen. Dat äntwert d'Santésministesch Martine Deprez op eng parlamentaresch Fro vun der LSAP.
37 HIV-Infektiounen goufen am Laf vun 2025 festgestallt. Dat ass deen niddregste Wäert vun de leschte 5 Joer.

Klamme maachen dogéint d'Fäll vu Syphilis, där der zejoert 165 festgestallt goufen. 18 méi wéi 2024 a carrement 56, respektiv 70 méi wéi déi 2 Joer virdrun.

D'Fäll vu Chlamydien läit mat 1.554 an der relativer Moyenne zanter 2022.

Aktuell schafft iwwerdeems en Aarbechtsgrupp am Gesondheetsministère drun, fir vum nächste Joer u Kondomer gratis ze maachen. Dofir soll am nächste Budget e Montant vu liicht méi wéi 800.000€ virgesi ginn.

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