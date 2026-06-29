D'Evolutioun vun de confirméierten Fäll vu sexuell iwwerdrobaren Krankheeten weist déi lescht Joren iwwer variabel Tendenzen. Dat äntwert d'Santésministesch Martine Deprez op eng parlamentaresch Fro vun der LSAP.
37 HIV-Infektiounen goufen am Laf vun 2025 festgestallt. Dat ass deen niddregste Wäert vun de leschte 5 Joer.
Klamme maachen dogéint d'Fäll vu Syphilis, där der zejoert 165 festgestallt goufen. 18 méi wéi 2024 a carrement 56, respektiv 70 méi wéi déi 2 Joer virdrun.
D'Fäll vu Chlamydien läit mat 1.554 an der relativer Moyenne zanter 2022.
Aktuell schafft iwwerdeems en Aarbechtsgrupp am Gesondheetsministère drun, fir vum nächste Joer u Kondomer gratis ze maachen. Dofir soll am nächste Budget e Montant vu liicht méi wéi 800.000€ virgesi ginn.