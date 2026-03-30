RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tëscht Beyren a GouschtengZwee Blesséierter no Kollisioun tëscht Camion an Auto

RTL Lëtzebuerg
Kuerz virun 9 Auer e Méindeg huet et um CR134 tëscht Beyren a Gouschteng tëscht engem Camion an engem Auto gerabbelt.
Update: 30.03.2026 12:15
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Um CR134 tëscht Beyren a Gouschteng gouf et géint 8.50 Auer e Méindeg de Moien eng Kollisioun tëscht engem Camion an engem Auto. Op der Plaz war de Samu-Noutdokter, fir eng éischt medezinesch Behandlung, éier zwou Persounen an d’Spidol koumen. Donieft waren d’Ambulanciere vu Réimech an aus der Stad am Asaz grad ewéi d’Pompjeeë vu Kanech a Fluessweiler.

D’Streck war fir d’Dauer vun den Opraumaarbechte gespaart.

Accident bei Wolz

Kuerz no 9 Auer war iwwerdeem op der RN12 tëscht Déierbech a Wolz en Auto an e Fiels gerannt. Déi blesséiert Persoun gouf vun de Rettungsekippe vu Wolz versuergt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.