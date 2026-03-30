Um CR134 tëscht Beyren a Gouschteng gouf et géint 8.50 Auer e Méindeg de Moien eng Kollisioun tëscht engem Camion an engem Auto. Op der Plaz war de Samu-Noutdokter, fir eng éischt medezinesch Behandlung, éier zwou Persounen an d’Spidol koumen. Donieft waren d’Ambulanciere vu Réimech an aus der Stad am Asaz grad ewéi d’Pompjeeë vu Kanech a Fluessweiler.
D’Streck war fir d’Dauer vun den Opraumaarbechte gespaart.
Accident bei Wolz
Kuerz no 9 Auer war iwwerdeem op der RN12 tëscht Déierbech a Wolz en Auto an e Fiels gerannt. Déi blesséiert Persoun gouf vun de Rettungsekippe vu Wolz versuergt.