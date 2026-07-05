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Arnaque zu AngelduerfZwou Persounen hu sech als Parkingsresponsabel ausginn, Police sicht Zeien

RTL Lëtzebuerg
Am Kader vun der Foire agricole sinn e Samschdeg eng Rei Automobilisten op engem Parking zu Angelduerf Affer vun engem Bedruch ginn.
Update: 05.07.2026 09:57
© RTL Grafik

Um Parking "Laduno" hu sech der Police no zwou Persounen als Parkingsresponsabel ausginn a vun Automobilisten, déi do parke wollten, Fraise gefrot, obwuel si net dozou berechtegt waren.

An deem Kontext sicht d'Police elo no Automobilisten, déi Affer vun dësem Bedruch gi sinn. Dës si gebieden, sech beim Policebüro Dikrech/Veianen ze mellen, per Telefon op der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per Mail u police.diekirchvianden@police.etat.lu.

De Parking "Laduno" ass gratis a kann als Park & Ride genotzt ginn, fir mat der Navette op d'Ettelbrécker Foire agricole ze kommen.

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