No senger Ex-Frëndin, geheien elo zwou weider Fraen dem Rap-Star sexuelle Mëssbrauch fir.

Eng Fra mam Numm Joi Dickerson-Neal gehäit dem mëttlerweil 54 Joer alen US-Rapper a Produzent vir, si am Joer 1992 "ënner Droga gesat, sexuell attackéiert a mëssbraucht" ze hunn. Dëst soll hien och gefilmt gehat an als "Revanche-Porno" verbreet hunn.

Eng weider Fra, déi anonym bleift, beschëllegt de Combs, wéi och de Sänger a Songwriter Aaron Hall, si am Joer 1990 oder 1991 wärend enger Party vergewaltegt ze hunn, dat mellt d'Zeitung "Rolling Stone" e Freideg.

Réischt virun enger Woch gouf de Combs, deen och als Puff Daddy bekannt war, vu senger Ex-Frëndin wéinst dem Virworf vu Vergewaltegung am Joer 2018 verklot. Hei gouf en Dag dono e Vergläich ausgehandelt, fir de Prozess domadder ze stoppen.

Hannergrond vun dëser Well u Kloer zu New York ass den Oflaf vun enger Frist am "Adult Survivors Act". Dëst Gestz huet erwuessenen Affer vu sexuellem Mëssbrauch e Joer laang d'Méiglechkeet ginn, Zivilkloe wéinst Doten anzereechen, déi an sech scho verjäert sinn. E Freideg war dës Frist ofgelaf.

Aner prominent Perséinlechkeeten, géint déi kierzlech op der Grondlag vun dësem Gesetz Kloen agereecht goufen, sinn den US-Schauspiller Jamie Foxx, de Guns and Roses Sänger Axl Rose oder de Buergermeeschter vun New York den Aric Adams.