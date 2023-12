Vu Karibati iwwer Samoa bis Australien sinn d'Mënsche schonn an d'Joer 2024 gestart. Weltwäit si Feierlechkeete geplangt.

D'Mënschen um Südsee-Atoll Kiritimati hu weltwäit als éischt d'Joer 2024 begréisst. Déi knapp 7.300 Bewunner sinn um 11 Auer Lëtzebuerger Zäit an d'Neit Joer gestart. Nëmme 15 Minutte méi spéit war et op den Chatham Islands, déi zu Neiséiland gehéieren, souwäit. Si leie knapp 800 Kilometer ëstlech vun Neiséiland an hunn hir eegen Zäitzon.

Eng Stonn no Kiritimati hunn Neiséiland wéi och d'Inselstaate Samoa an Tonga de Joreswiessel gefeiert. Zu Auckland, der gréisster Stad an Neiséiland, stoung den 328 Meter héije Sky Tower am Zentrum vun enger grousser Liichtershow mat 500 Kilogramm Pyrotechnik.

Grousse Spektakel a ville Stied

Um 14 Auer Lëtzebuerger Zäit gouf dann zu Sidney an Australien dat traditionell risegt Freedefeier virun der weltberüümter Kuliss der Harbour Bridge an der Oper ugefaangen. Eleng do goufen iwwer 13.500 Knupperte mat allerlee Spezialeffekter gezünt.

Och a villen asiatesche Metropolen ass e grousst Freedefeier geplangt, dorënner Singapur oder och Bangkok. Beandrockend Biller ginn och nees aus Dubai, Paräis, London, Rio de Janeiro an New York erwaart.

Amerikanesch-Samoa, dat nëmmen 220 Kilometer ëstlech vu Samoa op der anerer Säit vun der Internationaler Datumsgrenz läit, wäert dat lescht Land sinn, dat d'Joer 2024 ufänkt - zwielef Stonnen no Lëtzebuerg.