Den 1. Februar 1979 ass déi éischt 747 vun der Cargolux mam Numm "City of Luxembourg" um Findel gelant.

D'Maschinn hat no dëser Landung hiren éischten offizielle Fluch vu Seattle am US-Bundesstaat Washington bis op de Findel hannert sech bruecht.

Am Kader vun dësem Anniversaire, dee fir d'Cargolux d'Symbol vum Start an eng extraordinär Aventure war, huet d'Cargoairline verschidde Biller an hire soziale Medie publizéiert.

Dëse Kaf war och nach den Ufank vun enger grousser Partnerschaft. Well et war net déi eenzeg 747, och nach "Queen of the skies" genannt, déi bei der Cargolux an den Asaz koum. Ganzer 61 där Maschinnen huet d'Cargolux an de Joren dono kaf. An der aktueller Flott huet d'Cargolux (zesumme mat Cargolux Italia) nach 29 Maschinnen, all eng Boeing 747, eben haut mat méi modernen Ausriichtungen, also an de Versiounen 747-400 a 747-8.

Eenzeg aner Fliger, déi ënnert dem Logo vun der Cargolux geflu sinn, waren 13 Maschinne vum Typ Douglas DC-8, wéi op der Säit vun de Fligerenthusiaste "Planespotters.net" ze liesen ass.

De Gros vun den aktuelle Maschinne sinn no Lëtzebuerger Stied benannt. An der Lëtzebuerger Flott ginn et e puer Ausnamen, genau wéi och d'Maschinnen, déi ënnert dem Fändel vun der Cargolux Italia fléien.