RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nëmme fir kuerz ZäitPop-Up-Store vun Nintendo zu Bochum

Steven Milbert
Bis elo hunn d'Fans vu Mario a Co. ëmmer neidesch op Japan an d'USA musse kucken, wann et ëm Merchandising gaangen ass. Domat ass op mannst fir kuerz Zäit elo Schluss.
Update: 27.03.2026 14:47
Fans vu Super Mario a Co. hunn zu Bochum Rendez-vous
© Nintendo

Zënter dem 19. Mäerz 2026 huet zu Bochum am Westfield Ruhr Park e Pop-Up-Store vun Nintendo opgemaach. An dësem hunn d’Fans vum roude Blechschléier d’Méiglechkeet, fir exklusiv Merchandise-Produiten ze kafen, déi et bis ewell nach net an Europa gouf. Dobäi ass et awer net déi éischte Kéier, datt esou e Shop seng Dieren an Europa opmécht. Mä all ze dacks war dëst awer och nach net de Fall. Just de Londoner war et bis ewell vergonnt, an de Genoss vun esou engem Shop ze kommen.

Fans, déi elo extra de Wee an d’"Revier” op sech huelen, erwaart op der Plaz eng breet Panoplie un Nintendo-Produiten. Vu Stoftdéieren, iwwer Videospiller, bis zu Kleeder, Sammelfiguren an Objeten, déi een am Alldag gebrauche kann, ass alles dobäi, wat d’Nintendo-Häerz begiert.

© Nintendo

Doriwwer eraus gëtt et fir d’Spiller vu Pikmin Bloom och nach en Extra-Goodie. Wann d’Spiller un engem virtuelle Spadséiergang deelhuelen, kréien dës en Notizblock am Pikmin-Stil geschenkt.

Wien elo nach intresséiert ass, fir op Bochum ze fueren, fir op Shopping-Tour ze goen, dee muss sech allerdéngs begannen. De Shop huet just nach bis den 11. Abrëll op, duerno wäert en nees aus dem Bochumer Westfield Ruhr Park verschwannen. De Shop huet vu méindes bis samschdes op, tëscht 10.00 an 20.00 Auer.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.