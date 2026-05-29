RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

1986 eng éischte Kéier zu Bréissel geflunnDen EU-Fändel gëtt 40 Joer al

RTL Lëtzebuerg
E Freideg viru genee 40 Joer, den 29. Mee 1986, gouf den EU-Fändel déi éischte Kéier virum Kommissiounsgebai zu Bréissel eropgezunn.
Update: 29.05.2026 14:19
© NICOLAS TUCAT/AFP

12 gëlle Stären op engem déifbloen Hannergrond: De Fändel vun der EU ass an Europa omnipresent. Et gesäit een en op offizielle Gebaier, um Pass, an um Boergeld. Viru 40 Joer ass en eng éischte Kéier zu Bréissel geflunn.

Entworf gouf de berüümte Fändel schonn an de 50er Joren a gouf vun 1955 un als offiziellt Embleem vum Europarot agesat. 1983 schléit dat europäescht Parlament vir, datt d'Europäesch Communautéit, de Virleefer vun der EU, de Fändel aféiert. 1985 geschitt dat dann och no enger Decisioun am Europäesche Rot. Den 29. Mee 1986 gouf de Fändel offiziell eng éischte Kéier virum Berlaymont-Gebai zu Bréissel fléie gelooss, dem Sëtz vun der Europäescher Kommissioun.

Déi 12 Stären, déi wéi d'Stonnen op enger Auer kreesfërmeg arrangéiert sinn, sollen d'Gläichberechtegung an d'Harmonie tëscht den EU-Länner symboliséieren. Anescht wéi den US-amerikanesche Fändel, wou all Stär ee Bundesstaat representéiert, huet d'Zuel vun de Stären um EU-Fändel allerdéngs näischt mat der Unzuel vun de Memberlänner ze dinn. Déi 12 Stäre solle villméi "Perfektioun a Ganzheet" symboliséieren, wéi et um Site vun der EU heescht. Déi gëlle Stären um bloen Hannergrond stinn iwwerdeems fir de westlechen Himmel.

D'Zeremonie vun der Aweiung vum EU-Fändel zu Bréissel am Joer 1986 fannt Dir hei:

Am meeschte gelies
EKABE-Annonce
"Domadder hat kee gerechent"
Video
67
Suite Affär Wilmes
De Parquet huet eng preliminär Enquête géint den Dokter Wilmes opgemaach
Indextranche erfält op den 1. Juni
Paien a Pensioune klammen ëm 2,5%
48
No Groussbrand virun zwou Wochen am däitsche Bollendorf
Warnung virun Asbest-Risiko veronséchert d'Leit
Video
Audio
Fotoen
Barrage am Futtball
Mäertert-Waasserbëlleg wënnt a bleift an der 1. Divisioun
Fotoen
2
Weider News
"Papp, do brennt et!"
Jonk Zwillingen handele séier a rette warscheinlech Mënscheliewen zu Nonnweiler
Fotoen
8
Lëtzebuerger am Ausland – E Liewen um Enn vun der Welt
Den David Matgé wunnt an Argentinien zu El Chaltén
Video
Venus d’Ailleurs
Firwat den Abdu Gnaba vu Lëtzebuerg faszinéiert ass
Video
Vakanz a bal tropesch Temperaturen
Piscine, Sonn an Hëtzt: Wéi d’Leit zu Lëtzebuerg sech ofkillen
Video
Fotoen
Formel 1
Gucci suergt fir neie Glamour an der Startopstellung
1
De Lëtzebuerger Pavillon ass zu Osaka recycléiert ginn
Recycling no Expo 2025 Osaka
Deeler vum Lëtzebuerger Pavillon ginn a Fräizäitpark weider genotzt
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.