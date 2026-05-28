RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger am Ausland – E Liewen um Enn vun der Welt Den David Matgé wunnt an Argentinien zu El Chaltèn

Fabienne Zwally
Den David Matgé ass geléierten Beruffspompjee a virun 2 an engem hallwen Joer huet hien sech entschloss, d‘Welt ze bereesen. An huet elo seng nei Heemecht fonnt. An Argentinien, ganz ënnen am Süden. Hien huet sech a Patagonien verléift, d’Regioun vun den Extremen. Ganz ënnen um Wupp vu Südamerika.
Update: 28.05.2026 19:00
Lëtzebuerger am Ausland: Den David Matgé wunnt an Argentinien zu El Chaltèn
Den David Matgé ass geléierten Beruffspompjee a virun 2 an engem hallwen Joer huet hien sech entschloss, d‘Welt ze bereesen.

En Duerf um Enn vun der Welt. Mat enger Strooss, déi eran an eraus féiert. Nëmmen 400 Meter iwwert dem Mieresspigel, mee Ausgangspunkt fir op ee vun den bekanntsten Bierger vun der Welt erop ze klammen. De Fitz Roy ass 3.405 Meter héich an technesch ee vun deenen Schwéiersten fir d‘Alpinisten. Zanter aner hallwem Joer wunnt den David elo hei.

Den David schafft fir eng Agence, déi guidéiert Biergtouren ubitt an ass dofir zoustänneg, dass d‘Clienten dat richtegt Material a genuch Proviant mat op hir Touren huelen. Vun Oktober bis Mëtt Abrëll ass d‘Haaptsaison fir den Tourismus. Dann wann op der Südhallefkugel Fréijoer, Summer an Hierscht ass. An dat mierkt een zu El Chalten, all Joer kommen ronn 250.000 Touristen wärend dem Summer.

Hie selwer schléisst sech och dacks mol engem Grupp un. Meeschtens ass dat dann, fir Gepäck vun de Clienten matzedroen, ma an engems och, fir méi iwwert d‘Bierger an den Alpinismus ze léieren. Seng nei grouss Passioun. Eng Formatioun an deem Beräich huet hien nämlech op El Chaltèn am Oktober 2024 gezunn an aus 3 Méint ass elo schonn iwwert e Joer ginn.

250 Kilometer läit El chalten vun der nächster grousser Stad an engem Flughafen ewech. E Liewen ofgeleeën, ma verbonnen mat der Natur. El Chalten ass e jonkt Duerf an den 80er Joren gebaut, well ëmmer méi Alpinisten dës Bierger wollten erklammen. El Chalten heescht iwwersat nämlech, de Bierg, dee fëmmt. A Moies fréi gesäit een dat Naturschauspill nees besonnesch gutt. Wann déi éischt Sonnestralen d‘Biergkulissen treffen, huet een d‘Impressioun, dass d‘Bierger a Flamen stinn an dat mécht et esou besonnesch. El Chaltén ass d‘Wanderhaaptstad vu Patagonien. Et ass ëmginn vu spektakuläre Bierger, Gletscher a Lagunen. An dat Bescht bei der Saach, d‘Wanderweeër ginn direkt aus der Stad aus fort. Et kënnt een bis bei den weltbekannte Bierg Fitz Roy, deen ee scho vu Wäitem gesäit, wann een an d‘Stad eragefuer kënnt. A grad dat mécht El Chaltén esou besonnesch: Natur leit virun der Hausdier an ass ee bis eng Kéier do, brauch een keen Auto méi. Dat reizt den David esou an dofir bleift en och lo mol nach gären hei.

Am meeschte gelies
Fra 2014 dout a Bidde fonnt
Verurteelten duebele Mäerder wéinst Mord u Mamm inculpéiert
Video
Groussbrand zu Bollendorf-Weilerbach (D)
Awunner gi gewarnt wéinst Asbest-Stëbs no Brand an der Äifel
Krisesëtzung aberuff
Vun 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi an EKABE-Produiten?
61
Invité vun der Redaktioun (28. Mee) - Romain Schmit
D'Präishaussë "fléien eis ronderëm d'Oueren"
Video
Audio
23
38 Grad zu Paräis erwaart
Interministeriell Reunioun a Frankräich wéinst der Hëtzt
2
Weider News
Venus d’Ailleurs
Firwat den Abdu Gnaba vu Lëtzebuerg faszinéiert ass
Video
Vakanz a bal tropesch Temperaturen
Piscine, Sonn an Hëtzt: Wéi d’Leit zu Lëtzebuerg sech ofkillen
Video
Fotoen
Formel 1
Gucci suergt fir neie Glamour an der Startopstellung
1
De Lëtzebuerger Pavillon ass zu Osaka recycléiert ginn
Recycling no Expo 2025 Osaka
Deeler vum Lëtzebuerger Pavillon ginn a Fräizäitpark weider genotzt
2
Eng tropesch Welt mat sozialem Hannergrond
De Päiperlécksgaart: Eng speziell Aarbechtsplaz
Audio
Fotoen
D'Julie Picca an de Lucas Bordin wëlle fir Lëtzebuerg bei der Aufguss-Weltmeschterschaft untrieden.
Sauna-Seance a Live-Performance transforméieren
Lëtzebuerger Duo prett fir "Aufguss"-Weltmeeschterschaft
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.