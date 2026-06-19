RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

A China ass Festival vun den DraachebooterChineesen hunn en 108 Meter laangt Draacheboot gebaut

Tom Nols
Wärend dräi Deeg gëtt a China den traditionelle Festival vun den Draachebooter gefeiert. En Event, deen ëmmer méi Touristen aus dem Ausland unzitt.
Update: 19.06.2026 14:36
Chineesen hunn en 108 Meter laangt Draacheboot gebaut
Wärend dräi Deeg gëtt a China de Festival vun den traditionellen Draachebooter gefeiert. En Event, deen ëmmer méi Touristen aus dem Ausland unzitt.

A China huet den traditionelle Festival vun den Draachebooter ugefaangen. Dëse fält ëmmer op de 5. Dag vum 5. Mount am chineesesche Moundkalenner. An eisem gregorianesche Kalenner ass en déi Kéier tëscht dem 19. an dem 21. Juni.

Extra fir d'Occasioun hu se elo an der Provënz Guizhou en Draacheboot gebaut, dat 108 Meter laang ass. Méi wéi dausend Leit hunn déi impressionant Konstruktioun duerch d'Stroosse vun der Stad Shibing gedroen.

Nieft dem Neijoersch- an dem Moundfest gehéiert de Festival vun den Draachebooter zu den dräi wichtegsten traditionelle Fester am chineesesche Kulturraum a gëtt haaptsächlech am Süde vum Land begaangen. Zanter 2009 steet d'Fest op der UNESCO Lëscht vun den immaterielle Kulturierwen.

Am meeschte gelies
Medie beruffe sech op Autopsie
11 Joer aalt Lyhanna war viru sengem Doud vergewaltegt ginn
Traditioun aus dem 19. Joerhonnert
Nei geziichte Rous dréit den Numm vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
4
"Niveau 3 d'alerte de grande chaleur"
Gesondheetsministère aktivéiert zweethéchste Warnniveau wéinst der Hëtzt
6
Lënster Buergermeeschter iwwer Feier a Primärschoul
"Schued, deen iwwerschaubar ass, mee eis trotzdeem Zäit wäert kaschten"
Fotoen
Mann wéinst Mordverdacht festgeholl
Dräi Joer aalt Kand ass an engleschem Zoo an de Beräich vun de Krokodille gefall
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Laura Lentz bei der Auszeechnung als Wirtschaftsstudentin vum Joer
Universitéit Innsbruck
Lëtzebuergerin ass Wirtschaftsstudentin vum Joer
0
Eng legendär Ikon um Himmel
De Goodyear-Zeppelin iwwer Lëtzebuerg
Video
Fotoen
1
Vu Clierf op Paräis
Lëtzebuerger Knowhow fir déi nei Stëmm vun enger Paräisser Kathedral
Video
Grenz-Maark
"De Mann weess, dass en net legal ass"
Eng Grenz-Maark gouf illegal an e Gaart geplënnert
Video
Am Kader vun der Tripartite
E puer Fakten zum Sennenger Schlass
Audio
Dat inoffiziellt Maskottche vun der mexikanescher Nationalekipp
Haaptsaach eng Gäns
De Merlin ass dat inoffiziellt WM-Maskottche vun de Mexikaner
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.