RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Universitéit InnsbruckLëtzebuergerin ass Wirtschaftsstudentin vum Joer

Tom Nols
Mam Titel "Student of the Year in Management and Economics" ass d'Laura Lentz ausgezeechent ginn. D'Lëtzebuergerin krut fir déi Auszeechnung eng Primm vun 1.500 Euro.
Update: 19.06.2026 12:51
D'Laura Lentz bei der Auszeechnung als Wirtschaftsstudentin vum Joer
D'Laura Lentz bei der Auszeechnung als Wirtschaftsstudentin vum Joer
© Universität Innsbruck

D'Auszeechnung "Student of the Year in Management and Economics" gëtt all Joers vun der Universitéit Innsbruck verginn. Sech dofir umellen dierfen all Bachelor-Studenten aus de Wirtschaftswëssenschafte Management and Economics an aus den internationale Wirtschaftswëssenschaften. Viraussetzung fir d'Auszeechnung sinn, nieft exzellenten akadeemesche Resultater, och gesellschaftlecht a soziaalt Engagement. De Jury huet sech dëst Joer fir d'Kandidatur vun der Lëtzebuerger Studentin Laura Lentz decidéiert.

Zanter 2023 studéiert si zu Innsbruck international Wirtschaftswëssenschaften. An deem Kader war d'Lëtzebuergerin d'lescht Joer och fir en Auslandssemester op de University College Dublin. Nieft hiren Etüden engagéiert sech d'Laura Lentz zanter zwee Joer als Student Ambassador am Kader vun der Aurora European University Alliance a schafft dobäi aktiv an internationale Kooperatiounen tëscht Héichschoule mat. Eng Excursioun op Bréissel an d'Participatioun un der Erasmus+ Veranstaltung "Generation for the Earth" zu Roum hätten hiert Bewosstsinn fir de Klimaschutz a verantwortungsvollt Wirtschafte verdéift, sou d'Universitéit an engem Communiqué.

Donieft ass d'Laura Lentz zanter méi wéi engem Joer Comitésmember vum Akademischen Börsenverein Innsbruck, an deem si als Head of Marketing responsabel ass fir d'Kommunikatioun vum Veräin. An Zäite vu globale Konflikter, Onsécherheet a méi Polariséierung ass d'Engagement vun der Studentin fir en Zesummenhalt an Europa an eng nohalteg Entwécklung ausgezeechent ginn, sou de Markus Walzl, Member vum Jury an Dekan vun der Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik.

Am meeschte gelies
Successeur nach net bekannt
De Buergermeeschter vun Ell Henri Rasqué demissionéiert
4
Schaffe bei grousser Hëtzt
ITM gëtt Recommandatiounen eraus
Medie beruffe sech op Autopsie
11 Joer aalt Lyhanna war viru sengem Doud vergewaltegt ginn
Traditioun aus dem 19. Joerhonnert
Nei geziichte Rous dréit den Numm vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
4
"Niveau 3 d'alerte de grande chaleur"
Gesondheetsministère aktivéiert zweethéchste Warnniveau wéinst der Hëtzt
5
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Eng legendär Ikon um Himmel
De Goodyear-Zeppelin iwwer Lëtzebuerg
Video
Fotoen
1
Vu Clierf op Paräis
Lëtzebuerger Knowhow fir déi nei Stëmm vun enger Paräisser Kathedral
Video
Grenz-Maark
"De Mann weess, dass en net legal ass"
Eng Grenz-Maark gouf illegal an e Gaart geplënnert
Video
Am Kader vun der Tripartite
E puer Fakten zum Sennenger Schlass
Audio
Dat inoffiziellt Maskottche vun der mexikanescher Nationalekipp
Haaptsaach eng Gäns
De Merlin ass dat inoffiziellt WM-Maskottche vun de Mexikaner
3
Och no 50 Joer nach ugesot
Keng Futtball-Weltmeeschterschaft ouni Panini-Album
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.