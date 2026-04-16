RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Meghan, Herzogin vu SussexEch ginn zanter 10 Joer am Internet "all Dag gemobbt an ugegraff"

AFP, iwwersat vun RTL
D'Meghan Markle, Fra vum brittesche Prënz Harry, gëtt eegenen Aussoen no zanter 10 Joer am Internet gemobbt an ugegraff.
Update: 16.04.2026 17:55
Prinz Harrys Ehefrau Meghan Markle wird nach eigenen Angaben seit zehn Jahren im Internet gemobbt und angegriffen. Sie sei die "meistgetrollte Person der Welt", sagte die 44-Jährige auf einer Australien-Reise des Paares.
© POOL/AFP

Si wier déi “meeschtgetrollte Persoun op der Welt”, esou déi 44 Joer al Herzogin vu Sussex en Donneschdeg op der Koppel hirer Rees duerch Australien. Online-Medie wieren eng “Milliarden-Dollar-Industrie, déi komplett op Grausamkeet baséiert, fir Klicks ze generéieren”, esou d’Meghan viru Jugendlechen a jonken Erwuessenen.

D’Meghan hat mat hirem Mann Harry un enger Podiumsdiskussioun vun enger Organisatioun fir psychesch Gesondheet zu Melbourne deelgeholl. “10 Joer laang gouf ech all Dag gemobbt an ugegraff”, esou déi fréier Schauspillerin. “Awer ech sinn nach ëmmer do.” D’Internet-Industrie an hir “Grausamkeet” ze änneren, wier bal onméiglech, sot d’Meghan an huet un hir Nolauschterer appelléiert: “Dir musst méi staark sinn.”

Et ass den éischte Besuch vum Prënz Harry a senger Fra an Australien, zanterdeem si mam brittesche Kinnekshaus gebrach hunn. Ënnert anerem wëll d’Meghan zu Sydney un engem “eenzegaartege Meederchersweekend” am “Intercontinental Coogee Beach Hotel” deelhuelen. Fir ëmgerechent 1.600 Euro ginn do Yoga, Geräischtherapie an Owesiessen, genee wéi een Disco-Owend ugebueden. D’“VIP-Experienz” kascht allerdéngs nach méi, ma dofir kritt een dann eng Foto mam Meghan um Gruppendësch an eng Tut mat Kaddoen.

Wéinst dem Weekend krut déi 44 Joer al US-Amerikanerin de Virworf gemaach, Sue wëllen ze maachen. D’Jess Wilson, déi d’Oppositioun am Bundesstaat Victoria uféiert, huet iwwerdeems och kritiséiert, datt Steiergelder fir d’Sécherheetsmesurë ronderëm de Besuch vun der Koppel géifen agesat ginn.

De Prënz Harry a seng Fra Meghan hate sech 2020 vun hire royale Flichten zeréckgezunn. Si liewe mat hiren zwee Kanner a Kalifornien, wou d’Meghan opgewuess ass.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.