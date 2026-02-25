RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Alevromoutzouromata"Traditionelle Mielkrich un der griichescher Küstestad Galaxidi

RTL mat Videomaterial vu Reuters
De Méindeg gouf sech eng 200 Kilometer vun Athen ewech nees mat Miel beworf.
Update: 25.02.2026 05:59
An der griichescher Küstestad Galaxidi gëtt mam Mielkrich d'Enn vun der Fueszäit gefeiert.
An der griichescher Küstestad Galaxidi gëtt mam Mielkrich d’Enn vun der Fueszäit gefeiert.
© COSTAS BALTAS/Anadolu via AFP

Honnerte Leit waren nees dobäi, wéi de Mielkrich, Alevromoutzouromata op Griichesch genannt, ugaangen ass. An der Küstestad Galaxidi koumen den 23. Februar nees Tonne vu gefierftem Miel bei dëser Fuestraditioun an den Asaz.

Eng 200 Kilometer westlech vun Athen läit d’Küstestad. Mat dësem Evenement feiert een d’Enn vun der Fuessaison an an engems de Start vun der 40 Deeg laanger Faaschtenzäit virun dem griichesch orthodoxen Ouschteren.

Enn vun der Fueszäit gëtt mat "Mielkrich" gefeiert
Den 23. Februar gouf sech eng 200 Kilometer vun Athen ewech nees mat Miel beworf.

Jiddereen, dee beim Festival matmécht, huet e spezielle Brëll respektiv Schutzkleeder un, fir sech virum Miel, datt mat Liewensmëttelfaarf gefierft gouf, ze schützen.

Et ass eng Traditioun, déi et zanter Jore gëtt. Mir feieren, Leit kommen heihinner an hu Spaass”, seet den Nikos Strabouris, eng vun de ville Persounen, déi heirun deelgeholl hunn.

Et geet een dovunner aus, datt dës Traditioun op d'19 Joerhonnert zeréckgeet, wéi d’Griichen nach vun den Osmane regéiert gouf. Deemools war d’Fuesent verbueden, ma d’Awunner vun der Stad sollen dëst Verbuet ëmgaangen hunn, andeem se hir Gesiichter mat Äsche beschmiert hunn an esou duerch d’Stroosse gedanzt sinn.

Am meeschte gelies
Camion ëmgetippt op der A6
Pneu geplatzt, Camion a kalifornesch Mauer gerannt an ëmgefall
Video
Fotoen
Tëscht Iermsdref a Miedernach
Automobilist huet no Accident mussen aus dem Auto geschnidde ginn
Video
Fotoen
Diagnos Broschtkriibs
"Ech weise mech, obwuel ech nëmmen eng Broscht hunn, mee ech liewen!"
Video
4
Bis zu 3.000 Euro Schued
Zu Nouspelt goufen nom Buergbrennen d'Baatsche vun engem Zelt zerschnidden
Fotoen
Ermëttlunge lancéiert
Kannerpornografesch Fotoen an der Zell vum belsche Seriemäerder Dutroux fonnt
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Diagnos Broschtkriibs
"Ech weise mech, obwuel ech nëmmen eng Broscht hunn, mee ech liewen!"
Video
4
Plooschter Projet
Save a Life - Fir d'Caroline an all déi, déi géint Leukemie kämpfen
Audio
3.000 Kilometer fir de gudden Zweck
Mat engem Twingo duerch d'Wüüst
Video
Fotoen
10
Neien Documentaire
"Lëtzebuerger an Argentinien", eng Rees op der Sich no neie Perspektiven
Video
Déi weltbekannte Sagrada Família zu Barcelona krut e Freideg dat lescht vum risege Kräiz opgesat.
Barcelona
Weltbekannt Sagrada Família elo offiziell 172,5 Meter héich
Fotoen
3
Marionetten- a Poppentheater zu Lëtzebuerg
"Ech mengen net, dass et um Ausstierwen ass. D'Leit sichen no Alternativen zu de Bildschiermer"
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.