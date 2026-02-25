"Alevromoutzouromata"Traditionelle Mielkrich un der griichescher Küstestad Galaxidi

Honnerte Leit waren nees dobäi, wéi de Mielkrich, Alevromoutzouromata op Griichesch genannt, ugaangen ass. An der Küstestad Galaxidi koumen den 23. Februar nees Tonne vu gefierftem Miel bei dëser Fuestraditioun an den Asaz.
Eng 200 Kilometer westlech vun Athen läit d’Küstestad. Mat dësem Evenement feiert een d’Enn vun der Fuessaison an an engems de Start vun der 40 Deeg laanger Faaschtenzäit virun dem griichesch orthodoxen Ouschteren.
Jiddereen, dee beim Festival matmécht, huet e spezielle Brëll respektiv Schutzkleeder un, fir sech virum Miel, datt mat Liewensmëttelfaarf gefierft gouf, ze schützen.
“Et ass eng Traditioun, déi et zanter Jore gëtt. Mir feieren, Leit kommen heihinner an hu Spaass”, seet den Nikos Strabouris, eng vun de ville Persounen, déi heirun deelgeholl hunn.
Et geet een dovunner aus, datt dës Traditioun op d'19 Joerhonnert zeréckgeet, wéi d’Griichen nach vun den Osmane regéiert gouf. Deemools war d’Fuesent verbueden, ma d’Awunner vun der Stad sollen dëst Verbuet ëmgaangen hunn, andeem se hir Gesiichter mat Äsche beschmiert hunn an esou duerch d’Stroosse gedanzt sinn.