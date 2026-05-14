RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vun der Musel an de BaltikumLëtzebuerger Wäin op Erfollegswell an de baltesche Länner

Philippe Dondelinger
Wousst Dir, datt Lëtzebuerger Wäin iwwerall op der Welt gedronk gëtt? Eis Wäiner a Cremante si besonnesch beléift an de baltesche Länner, déi um Mier leien.
Update: 14.05.2026 07:00
Lëtzebuerger Wäin op Erfollegswell an de baltesche Länner
Wousst Dir, datt Lëtzebuerger Wäin iwwerall op der Welt gedronk gëtt? Eis Wäiner a Cremante si besonnesch beléift an de baltesche Länner, déi um Mier leien.

A Lettland, Estland a Litauen kann een a Wäi-Buttiker oder Supermarchéë Wäi kafen, deen am Lëtzebuerger Museldall produzéiert gëtt an deen een och op der Plaz a Baren a Restaurante genéisse kann.

Eng iwwerraschend Präsenz wäit ewech vun der Musel
 
Bal 2.000 Kilometer vun eiser Musel ewech: Lëtzebuerger Wäin an de baltesche Länner, dat kléngt iwwerraschend, ass awer Realitéit. Lettland, zesumme mat Estland a Litauen, gehéiert zu de wichtegsten Export-Marchéë fir Lëtzebuerger Wäin. D’Land ass esouguer an den Top 10 vun de Länner, an déi Lëtzebuerg am meeschte Wäin exportéiert, nach virun den USA. Mee wéi kënnt et zu dësem Erfolleg?

Lëtzebuerger Wäin an de Regaler vu Riga 

An der lettescher Haaptstad Riga fënnt een an e puer Quartiere ganz spezialiséiert Wäi-Butteker, wou Dosende Fläsche vun der Musel nieft däitsche Wäiner an de Regaler stinn.

Eng Entreprise, déi zanter 16 Joer aktiv ass, bitt ronn 300 Referenze vu Muselwäiner un, verdeelt iwwer Wäikelleren, Supermarchéen a Restauranten. Dozou gehéieren ënner anerem Cremanten a Wäiner aus Drauwenzorte wéi Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, Auxerrois oder Rivaner.
D’Promotioun vun dëse Produite gëtt vu passionéierte Fachleit gedroen, déi d’Finessen an d’Eleganz vun de Lëtzebuerger Wäiner schätzen.

D’Musel: Ursprong vun der Qualitéit 

Op 42 Kilometer tëscht Schengen a Waasserbëlleg zitt sech d’Musel duerch eng Landschaft voller Wéngerten. Hei profitéiert de Wäibau vun engem gënschtege Mikroklima an ideale Biedem, déi besonnesch fir frësch a fei Wäisswäiner an och fir Cremant gëeegent sinn.

Mat bal 1.200 Hektar Wéngerten an engem Export Undeel vu ronn engem Drëttel spillt den internationale Marché eng wichteg Roll fir d’Branche.

Export als Schlëssel zum Succès 

Bei grousse Produzenten, wéi der Kooperativ Domaines Vinsmoselle, mécht den Export bal 35% vum Verkaf aus. Lëtzebuerger Wäiner ginn an d’Grenzlänner, an d’USA, a Skandinavien an natierlech an d’baltesch Staaten exportéiert.

Den Interessi ass esou grouss, datt reegelméisseg Visiteuren aus de baltesche Länner op Lëtzebuerg kommen, fir Degustatiounen an Ateliere ronderëm de Wäin ze erliewen.

E Wäi-Festival mécht Lëtzebuerg bekannt 

Zu Riga gëtt all Joer en internationale Wäin- a Schampes Festival organiséiert. Dëst Evenement bréngt Professioneller a Passionéierter aus ronn 15 Länner zesummen. Och Lëtzebuerg ass do vertrueden, a mat Erfolleg: Bei enger rezenter Editioun gouf e Lëtzebuerger Cremant mat enger Bronze-Medail ausgezeechent.

Dës Plattform erlaabt et, eis Wäiner nieft internationale Produiten ze positionéieren an nei Clientèle z’erreechen.

Eng Nisch mat Potenzial 

An Zäite vun engem globale Réckgang vum Wäikonsum gëtt Qualitéit ëmmer méi wichteg. Lëtzebuerger Produzente setzen dofir geziilt op Exportmäert wéi d’baltesch Länner, wou d’Nofro stabil an dynamesch bleift.

Wënzer wéi de Marc Desom exportéieren zanter Joren an dës Regiounen a bauen do laangfristeg Relatiounen mat Fachleit an och mat Konsumenten op.

Lëtzebuerger Cremant bis an Estland 
Och an Estland, iwwer 2.000 Kilometer vun der Musel ewech, gëtt Lëtzebuerger Wäin zerwéiert. An enger Bar an der Stad Tartu gëtt ënner anerem Cremant aus Lëtzebuerg gedronk.

D’Clientë schätzen déi fei Blosen, dat Frëscht ,d’Blummen Aromaen an och dat gutt Präis-Leeschtung Verhältnis am Verglach mat Schampes.

Wäin als Bréck tëscht Kulturen 

Mat bal 3 Millioune Liter exportéiertem Wäi pro Joer baut Lëtzebuerg säi Ruff als Wäi Land weider aus. D’Geschicht vum Lëtzebuerger Wäin an de baltesche Länner weist: Wäi ka Grenzen iwwerwannen, Kulture verbannen an den Know-how vun enger Regioun wäit iwwer hir geographesch Grenzen erausdroen.
Eng Erfollegsgeschicht mat Ursprong op eiser Musel.

Am meeschte gelies
Streck tëscht Iechternacherbréck a Bollenduerf nees op
2 liicht Blesséierter bei Groussbrand an Handwierkerzenter OT Weilerbach
Video
Still an Dëscher an d'Musel geheit
Zu Réimech gouf e Passagéierschëff vandaliséiert
Fotoen
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
11
Verdacht op Noro-Virus
1.700 Persounen op Croisièresschëff zu Bordeaux a Quarantän, nodeem Persoun gestuerwen ass
Héich Depensë bei der Gesondheetskeess
Bei de Krankeschäiner klammen d'Käschten am meeschten
Audio
50
Weider News
500 Liter Grappa saiséiert
Italieenesch Enquêteuren decken illegal Brennerei op
Video
Waffen a Munitioun dierfen net no der bekannter Comicfigur benannt ginn
EU-Geriicht zu Lëtzebuerg decidéiert
Polnesche Waffeproduzent dierf seng Produiten net "Obelix" nennen
0
Actor turned pro footballer Cristo Fernández poses for a photo during the FIFA World Cup Trophy Tour
Vum Bildschierm op den Terrain
Den "Ted Lasso"-Star Cristo Fernández ënnerschreift Kontrakt bei Profi-Futtballekipp
Éischten "Optimus Prime" oder "Pacific Rim"
Chineesesch Firma presentéiert Roboter, deen aus Sci-Fi-Film kéint sinn
Video
Gamestop huet eng Offer vun ronn 55,5 Milliarden US-Dollar gemaach, fir Ebay ze iwwerhuelen.
"Weder glafwierdeg nach attraktiv"
Ebay refuséiert Offer, fir vu Gamestop iwwerholl ze ginn
Video
Offline zocken ass am Trend
Brietspiller erliewen och zu Lëtzebuerg e Boom
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.