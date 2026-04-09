Am Kader vun der éischter REEL zu München ass de Veräi vun de Studenten offiziell zu enger ASBL ginn. All Joer organiséiert de Comité speziell Aktivitéite fir hir Memberen. Vu Summerrees, iwwer Schivakanz, bis hin zum Stammdësch.
De Yann Windeshausen ass zanter zwee Joer Präsident vum Cercle. Fir hien ass den LSM méi, wéi nëmmen ee Studente-Cercle.
“Frëndschaft op jidder Fall. Akzeptanz vis-à-vis vun all Genre. Mir sinn immens villfälteg, wéi mir optrieden an ee Stéck Heemescht an enger anerer Stad[…] Als nächst freeën ech mech lo op d’Summersemester. Do hu mir immens flott Eventer geplangt. Dat geet ganz schéin. Eis Summerrees dëst Joer geet dann op Ljubliana, do freeën ech mech och drop. An dann effektiv - am Juni ass Schluss fir mech. Do halen ech op als President, mee da freeën ech mech fir nach een, zwee Joer mam LSM dobäi ze sinn, ouni mussen ze organiséieren. Dat gëtt och richteg schéin.”
Ee generatiounsiwwergräifenden Austausch vun aktiven a fréiere Memberen iwwert hir Studienzäit an der bayrescher Haaptstad ass d’Zil vum Owend.
Net ëmmer einfach ass et fir de Comité, niewent dem Studium alles op d’Been an op nei Iddien ze kommen. D’Efforte komme bei de Studenten un. Sou och beim Lisa Wolles, Kelly Glodt a Marie-Laure Martin, déi vill Emotioune mam LSM verbannen.
Ob zesummen op d’Oktoberfest, Quiz-Owender oder verschidde Sporteventer: Studente-Cerclë kënne fir vill Studenten eng Platz sinn, déi se zesummebréngt. Sou och beim Münchner.
Kuckt hei nach emol d’Fotoe vum Münchener Bal: