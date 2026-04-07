Är witzegt a verrécktste Songs um Radio"RTL – Nieft der Plakk!": Hei sinn d'Lidder, déi mir op Ouschterméindeg gespillt hunn
Vun 13 bis 19 Auer haten de Laurent Gillander an de Jules Serrig e Méindeg d’Antenn iwwerholl, fir eng Radioshow, déi komplett nieft der Plack war.
Op Ouschterméindeg sinn déi verrécktst, krommst a witzegst Lidder gelaf, déi een net all Dag am Radio héiert. Vu Schlager, iwwer Pop, bis bei aussergewéinlech Klassiker a richteg witzeg Songs. An dat Bescht: Dir selwer hutt d’Playlist dës Kéier bestëmmt! Hei fannt Dir nach emol d’Lidder, déi mir wärend der spezieller Emissioun gespillt hunn.
13:00 - 14:00 Auer
- Nana Mouskouri - Guten Morgen, Sonnenschein
- Scooter - How Much Is The Fish
- Elvis Presley - Are You Lonesome Tonight (Laughing Version)
- Bots - Sieben Tage Lang
- Ö La Palöma Boys - Ö la palöma blanca
- Baltimora - Tarzan Boy
- Legotrip & Serge Tonnar - Belsch Plaasch
- Joe Dassin - Les Champs-Elysées
- Hoehner - Viva Colonia
- London Symphony Orchestra - Star Wars Main Title
- Laid Back - Bakerman
- Vicky Leandros - Ich Liebe Das Leben
- Queen - Bohemian Rhapsody
14:00 - 15:00 Auer
- AC/DC - Hells Bells
- J.J. Lionel - La Danse Des Canards
- Doris Day - Que Sera Sera
- Modern Talking - Cheri, Cheri Lady
- Fausti & Dalida - Gigi L’Amoroso
- Scorpions - Wind Of Change
- Looney Tunes 2026 - Extended Theme
- Patrick Sebastien - Natasha
- John Miles - Music
- EAV - Kuess Die Hand Schoene Frau
- Shirin David - Bauch Beine Po
- Mike Oldfield - Pictures In The Dark
15:00 - 16:00 Auer
- Johann Strauss - Radetzky March
- Helene Fischer - Atemlos Durch Die Nacht
- Daniel Balavoine - Mon Fils Ma Bataille
- Udo Juergens - Griechischer Wein
- Peter Schilling - Major Tom
- Henry Valentino & Uschi - Im Wagen Vor Mir
- Bratisla Boys - Stach Stach
- Bläck Fööss - Frankreich, Frankreich
- Crazy Frog - Axel F
- Eagles - Hotel California (Live)
- The Holy Santa Barbara - Pfannkuchen
- Helge Schneider - Katzeklo
16:00 - 17:00 Auer
- Stefan Raab - Wadde Hadde Dudde Da?
- Michel Delpech - Pour Un Flirt
- Lagaf - Bo Le Lavabo
- Tic Tac Toe - Ich Find Dich Scheisse
- Nico Haak - Schmidtchen Schleicher
- Wham - Last Christmas (Long Version)
- Die Doofen - Mief
- Heinz Rudolf Kunze - Dein Ist Mein Ganzes Herz
- Edith Piaf - Non, Je Ne Regrette Rien
- Lee Majors - Unknown Stuntman
- Kana - Plantation
- Joe Dassin - L’ete Indien
17:00 - 18:00 Auer
- Plastic Bertrand - Ca Plane Pour Moi
- Joe Dolce - Shaddap Your Face
- Oimara - Wackelkontakt
- Robin Gibb - Juliet
- Fausti - Zwou Bulle Mocca
- Fausti - Vache Glift
- Marianne Rosenberg - Er Gehört Zu Mir
- Piero Umiliani - Mah Na Mah Na
- Hoehner - Schenk Mir Dein Herz
- Rudi Carell - Wann Wird’s Mal Wieder Richtig Sommer
- Opus - Live Is Life
18:00 - 19:00 Auer
- Udo Juergens - Aber Bitte Mit Sahne
- David Hasselhoff - Looking For Freedom
- Helge Schneider - Wurstfachverkäuferin
- Rubettes - Sugar Baby Love
- Hallervorden & Feddersen - Du Die Wanne Ist Voll
- Pe Werner - Kribbeln Im Bauch
- Ricchi & Poveri - Mamma Maria
- Richard Sanderson - Reality
- Wencke Myhre - Er Hat Ein Knallrotes Gummiboot
- Trio - Da Da Da
- Die Toten Hosen - Eisgekühlter Bomerlunder
- Orchester Eric Frantzen - Der Rosarote Panther