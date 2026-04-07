Är witzegt a verrécktste Songs um Radio"RTL – Nieft der Plakk!": Hei sinn d'Lidder, déi mir op Ouschterméindeg gespillt hunn

Vun 13 bis 19 Auer haten de Laurent Gillander an de Jules Serrig e Méindeg d’Antenn iwwerholl, fir eng Radioshow, déi komplett nieft der Plack war.
Update: 07.04.2026 16:20
© RTL-Grafik

Op Ouschterméindeg sinn déi verrécktst, krommst a witzegst Lidder gelaf, déi een net all Dag am Radio héiert. Vu Schlager, iwwer Pop, bis bei aussergewéinlech Klassiker a richteg witzeg Songs. An dat Bescht: Dir selwer hutt d’Playlist dës Kéier bestëmmt! Hei fannt Dir nach emol d’Lidder, déi mir wärend der spezieller Emissioun gespillt hunn.

13:00 - 14:00 Auer

  • Nana Mouskouri - Guten Morgen, Sonnenschein
  • Scooter - How Much Is The Fish
  • Elvis Presley - Are You Lonesome Tonight (Laughing Version)
  • Bots - Sieben Tage Lang
  • Ö La Palöma Boys - Ö la palöma blanca
  • Baltimora - Tarzan Boy
  • Legotrip & Serge Tonnar - Belsch Plaasch
  • Joe Dassin - Les Champs-Elysées
  • Hoehner - Viva Colonia
  • London Symphony Orchestra - Star Wars Main Title
  • Laid Back - Bakerman
  • Vicky Leandros - Ich Liebe Das Leben
  • Queen - Bohemian Rhapsody

14:00 - 15:00 Auer

  • AC/DC - Hells Bells
  • J.J. Lionel - La Danse Des Canards
  • Doris Day - Que Sera Sera
  • Modern Talking - Cheri, Cheri Lady
  • Fausti & Dalida - Gigi L’Amoroso
  • Scorpions - Wind Of Change
  • Looney Tunes 2026 - Extended Theme
  • Patrick Sebastien - Natasha
  • John Miles - Music
  • EAV - Kuess Die Hand Schoene Frau
  • Shirin David - Bauch Beine Po
  • Mike Oldfield - Pictures In The Dark

15:00 - 16:00 Auer

  • Johann Strauss - Radetzky March
  • Helene Fischer - Atemlos Durch Die Nacht
  • Daniel Balavoine - Mon Fils Ma Bataille
  • Udo Juergens - Griechischer Wein
  • Peter Schilling - Major Tom
  • Henry Valentino & Uschi - Im Wagen Vor Mir
  • Bratisla Boys - Stach Stach
  • Bläck Fööss - Frankreich, Frankreich
  • Crazy Frog - Axel F
  • Eagles - Hotel California (Live)
  • The Holy Santa Barbara - Pfannkuchen
  • Helge Schneider - Katzeklo

16:00 - 17:00 Auer

  • Stefan Raab - Wadde Hadde Dudde Da?
  • Michel Delpech - Pour Un Flirt
  • Lagaf - Bo Le Lavabo
  • Tic Tac Toe - Ich Find Dich Scheisse
  • Nico Haak - Schmidtchen Schleicher
  • Wham - Last Christmas (Long Version)
  • Die Doofen - Mief
  • Heinz Rudolf Kunze - Dein Ist Mein Ganzes Herz
  • Edith Piaf - Non, Je Ne Regrette Rien
  • Lee Majors - Unknown Stuntman
  • Kana - Plantation
  • Joe Dassin - L’ete Indien

17:00 - 18:00 Auer

  • Plastic Bertrand - Ca Plane Pour Moi
  • Joe Dolce - Shaddap Your Face
  • Oimara - Wackelkontakt
  • Robin Gibb - Juliet
  • Fausti - Zwou Bulle Mocca
  • Fausti - Vache Glift
  • Marianne Rosenberg - Er Gehört Zu Mir
  • Piero Umiliani - Mah Na Mah Na
  • Hoehner - Schenk Mir Dein Herz
  • Rudi Carell - Wann Wird’s Mal Wieder Richtig Sommer
  • Opus - Live Is Life

18:00 - 19:00 Auer

  • Udo Juergens - Aber Bitte Mit Sahne
  • David Hasselhoff - Looking For Freedom
  • Helge Schneider - Wurstfachverkäuferin
  • Rubettes - Sugar Baby Love
  • Hallervorden & Feddersen - Du Die Wanne Ist Voll
  • Pe Werner - Kribbeln Im Bauch
  • Ricchi & Poveri - Mamma Maria
  • Richard Sanderson - Reality
  • Wencke Myhre - Er Hat Ein Knallrotes Gummiboot
  • Trio - Da Da Da
  • Die Toten Hosen - Eisgekühlter Bomerlunder
  • Orchester Eric Frantzen - Der Rosarote Panther
