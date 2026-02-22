RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Neien Documentaire"Lëtzebuerger an Argentinien", eng Rees op der Sich no neie Perspektiven

RTL Lëtzebuerg
De groussen Documentaire iwwert d'Lëtzebuerger Communautéit an Argentinien leeft e Sonndeg den Owend um 20 Auer op der Tëlee.
Update: 22.02.2026 07:59
En Abléck an d'Lëtzebuerg Communautéit an Argentinien
Vill Lëtzebuerger sinn am 20. Joerhonnert an Argentinien emigréiert – eng wéineg bekannt Geschicht, déi den Daniel Antz an engem Documentaire beliicht.

“Lëtzebuerger an Argentinien” erzielt déi bemierkenswäert Rees vu lëtzebuergesche Familljen, déi vun 1856 un an Argentinien ausgewandert sinn, dat op der Sich no neie Perspektiven an engem Land wäit ewech vun doheem. Duerch perséinlech Interviewe mat Nokommen an Historiker gëtt e vergiessent Kapitel aus der Migratiounsgeschicht beliicht – vun den éischte landwirtschaftleche Siidler zu Esperanza bis bei déi beschwéierlech Rees vun 1889, wou 500 Immigrante sech op de Wee op San Antonio de Iraola gemaach hunn.

Wéi dës Pionéier sech en neit Liewen an Argentinien opgebaut hunn, stounge si viru grousse Schwieregkeeten: gebrache Verspriechen, haart Liewensbedingungen an eng lues Erosioun vun hirer kultureller Identitéit. D’Sprooch ass verluer gaangen, Traditioune si verschwonnen, an am Laf vun de Generatioune ware vill Nokommen der Iwwerzeegung, hir Virfare wieren Däitsch an net Lëtzebuerger gewiescht.

De Film weist awer och eng iwwerraschend modern Entwécklung: Wärend dem COVID-19-Lockdown hunn isoléiert Nokommen ugefaangen, hir Familljegeschicht ze erfuerschen – an hunn dobäi laang-vergiesse lëtzebuergesch Wuerzelen nees entdeckt.

Dës Erkenntnis huet eng nei Dynamik ausgeléist: Communautéite si gegrënnt ginn, Demanden op d’lëtzebuergesch Nationalitéit goufen agereecht an Associatioune sinn entstanen, fir dat nees-entdeckte kulturellt Ierwen ze feieren an ze erhalen.

Mat Archiv-Dokumenter, perséinlechen Temoignagen an emotionale Rencontere weist dësen Documentaire, wéi Identitéit Ozeanen a Generatiounen iwwerlieft – a stellt zum Schluss eng zentral Fro: Wat ass Heemecht, wann net den Echo vun enger Plaz, déi an eis weiderlieft?

Den Documentaire leeft e Sonndeg den Owend um 20 Auer op der Tëlee an ass och op RTL Play ze fannen.

