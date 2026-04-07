RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

WeltgesondheetsdagWëssenschaft als Basis fir eng gesond Zukunft

Pierre Weimerskirch
Um Weltgesondheetsdag rifft d'WHO dozou op, sech hannert d’Wëssenschaft ze stellen. Um Dag op dem d'Weltgesondheetsorganisatioun gegrënnt gouf gëtt all Joer op eng Erausfuerderung fir d'Gesondheet opmierksam gemaach.
Update: 07.04.2026 08:05
Wëssenschaft als Basis fir eng gesond Zukunft. Um 7. Abrëll ass de Gesondheetsdag vun der Weltgesondheetsorganisatioun.
De World Health Day gëtt all Joer de 7. Abrëll gefeiert a steet ënner dem Patronat vun der Weltgesondheetsorganisatioun (WHO). Zanter 1950 gëtt dësen Dag genotzt, fir weltwäit op wichteg Gesondheetsthemen opmierksam ze maachen.
All Joer steet de World Health Day ënner engem anere Motto, vu mentaler Gesondheet iwwer Klimawandel bis hin zu universeller Gesondheetsversuergung. Dësen Dag ass Deel vun enger ganzer Rei vu weltwäite Campagnen, déi d’WHO organiséiert.

Dëst Joer ass de Motto: “Together for health. Stand with science.“ Deemno “Zesumme fir d’Gesondheet. Stell dech hannert d’Wëssenschaft.“

Zesummenaarbecht mat der Wëssenschaft als Schlëssel

D’WHO wëll d’Roll vun der Wëssenschaft an der internationaler Zesummenaarbecht ënnersträichen. An enger Zäit vu komplexe Gesondheetsrisike soll sech d’Gesellschaft op Fakten an evidenzbaséiert Wësse stäipen. D’Organisatioun schafft zesumme mat Partner un Theme wéi Impfungen, Infektiounen, Ernierung oder mentaler Gesondheet. Dobäi geet et net nëmmen ëm Fuerschung, mee och dorëms, dës Erkenntnisser konkret ëmzesetzen an den Zougang zu de Gesondheetsservicer weltwäit ze verbesseren.

Fortschrëtter an der Gesondheet wiere just méiglech duerch Zesummenaarbecht an duerch Vertrauen an d’Wëssenschaft, dat de Message, deen d’Weltgesondheetsorganisatioun dëst Joer um 7. Abrëll verbreede wëll.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.