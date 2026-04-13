RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Hacker klaue sensibel Donnéeë vu Booking.com

RTL Lëtzebuerg
Geklaut goufen ënnert anerem Wunn-Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonsnummeren, Gebuertsdeeg a Bankdaten.
Update: 13.04.2026 17:18
Booking.com huet seng Clienten gewarnt, dass Donnéeë vu Buchungen vun enger grousser Partie vu hire Konten gehackt goufen. Et hätt een, esou Booking.com, och hei Mesuren ergraff. Ënnert anerem gouf de PIN-Code fir Reservéierungen geupdate. Et gëtt dann och virunn zukünftege Phishing-Versich gewarnt. Et géif een nimools iwwert E-Mail, Telefon, SMS oder WhatsApp no Informatiounen zu enger Kreditkaart froen, dat verséchert de Betrib an enger Mail u seng Clienten.

Och Opfuerderunge fir ze bezuelen, déi an sech näischt mat der initialer Buchung ze dinn hunn, géif et net ginn. Clienten, déi an Zukunft eng presuméiert Booking.com-Mail kréien, sollen oppassen, iert se e Link opmaachen, heescht et weider.

Betraff war och d’Fitness-Mark Basic-Fit, déi ronn 5 Millioune Clienten a sechs europäesche Länner huet, dorënner och zu Lëtzebuerg. Hei soll den Dateklau séier opgeflu sinn an et goufen direkt Mesure ergraff. Och wa séier gehandelt gouf, konnten d’Hacker awer ronn eng Millioun Donnéeë vu Clienten eroflueden. Wéi vill Lëtzebuerger dovunner betraff sinn, respektiv Leit aus anere Länner, konnt net am Detail genannt ginn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.