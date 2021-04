All Woch diskutéieren d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch iwwert de Coronavirus.

2020 ass d'Corona-Pandemie ugaangen an all Dag ginn et nei Erkenntnisser iwwert dee Virus, deen eist Liewen op d’Kopp gehäit huet.

Mir suivéieren an eisem Podcast Wellebriecher déi aktuell Entwécklungen zu Lëtzebuerg an an der Welt. Wat ee muss wëssen, gëtt ee bei eis gewuer, beim Marie Gales a Pierre Weimerskirch an all Woch ass en Expert mat derbäi, deem Dir är Froe kënnt stellen.

Schreift dës op wellebriecher@rtl.lu

Link: pierre.weimerskirch.net



Hei e puer interessant Linken, vun deenen am Podcast rieds goung:

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/luxembourg-traffic/

https://twitter.com/segal_eran/status/1378786655679692802

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#national-ref-tab

