D’Regierung well an den nächste Meint eng Impfflicht zu Lëtzebuerg aféieren.

Grondlag vun der Decisioun ass en Avis vun engem Experterot vu 5 Wëssenschaftler. Fir doriwwer an d'Impfflicht ze diskutéieren, waren am Studio de Premier Xavier Bettel an de Spezialist fir Infektiounskrankheeten Dokter Gerard Schockmel.

Firwat elo keng generell Impfflicht? Wat versprécht een sech dovunner a kënnt ze elo ze spéit? Dat si just e puer Froen, déi mir eisen Invitéeë gestallt hunn.

Lauschtert hei déi ganz Episod

Wellebriecher - Episod 35

Hei gesitt Dir d'Grafiken iwwert déi an dësem Episod vum Wellebriecher diskutéiert gëtt.