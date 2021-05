All Woch diskutéieren d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch iwwert de Coronavirus.

"Fir Kanner a Jonker si Schnelltester eng spannend Geschicht", seet den Educatiounsminister Claude Meisch an eisem RTL Podcast Wellebriecher. Fir d'Schoulcommunautéit geet et awer nach ëm méi. Fir si ass et d'Hoffnung op e Stéck méi Normalitéit an den nächste Wochen oder Méint.

De Minister fir Educatioun a Recherche seet, et géif ee feststellen, datt duerch d'Schnelltester scho méi positiv Fäll detektéiert ginn. Fäll, déi anescht warscheinlech net fonnt gi wieren. Dofir sinn déi Tester fir de Claude Meisch och ganz kloer eng zousätzlech Sécherheet.

"Dat muss sech awer elo iwwert déi nächst Woche confirméieren an da musse mer kucken, ob mer wierklech och dat Versprieche kënnen anhalen, fir vläicht um Enn vum Schouljoer erëm e Stéck méi Normalitéit kënnen ze garantéieren."



De Claude Meisch geet awer dovunner aus, datt d'Schoule warscheinlech nach méi laang eng Plaz sinn, wou de Virus sech wuel spiert, well e sech do nach méi laang kéint verbreeden.

"Do musse mer kucken, wéi mer domadder eens ginn. Mir kucke ganz gespaant op Groussbritannien. E Land, dat vill geimpft huet bei deenen Erwuessenen, e Land, dat d'Schoulen den Ament op huet. Bëssen déi Situatioun huet, wéi mer se vläicht am September kënnen hunn. Mir kucken, wéi eng Inzidenz dat op d'Verbreedung vum Covid bei de Schüler huet. Den Ament gesäit et relativ stabil aus an dat ass déi Hoffnung, déi mir och hunn."

Gedanke gëtt sech dann natierlech och iwwert d'Situatioun am September gemaach. Eng Schoul ouni Corona-Moossnamen hält de Minister am Hierscht net fir warscheinlech.

"Mir wäerten eng Situatioun hunn, wou d'Majoritéit vun den Erwuesse geimpft ass, mir wäerten eng Situatioun hunn, wou mer no dru sinn, datt och Impfstoffer fir Kanner kënnen zougelooss ginn. Esou laang mer déi net hunn, wäerte mer eng Rei vu Mesurë behalen, och nom 15. September."



De Claude Meisch seet, e géif hoffen, datt een dann awer och relativ séier Kanner a Jonker kann impfe loossen, fir datt Masken an der Schoul vläicht zur Vergaangenheet gehéieren an och emol erëm zesumme ka gefeiert ginn.

