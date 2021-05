All Woch diskutéieren d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch iwwert de Coronavirus.

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play.

Wéi geet een als Media mat sou enger Pandemie ëm? A wéi geet een iwwerhaapt mat Informatiounen ëm? Wat behale mir vun de verschiddenen Invitéen zréck? Firwat hu mir keng Verschwörungstheoretiker invitéiert? Iwwert dës Froen an nach méi schwätzen an dësem Podcast d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch.

