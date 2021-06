Dës Kéier diskutéieren d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch iwwert de Coronavirus, dëst mat der Gesondheetsministesch.

De Bléck op déi rezent Zuelen, déi nei Ouverture bei de Mesuren diskutéiere mir. Wéi geet et am Summer virun, wat erwaart eis am Hierscht? Wéi schwéier ass et Decisiounen ze huelen a wat behält d'Madamm Lenert aus dëser Pandemie zréck? Dës Froen an nach vill anerer huele mir duerch an eisem leschte Corona-Podcast.

