Hien ass Regisseur a Produzent a säin neie Film SAWAH leeft haut am Kino zu Lëtzebuerg un.

Dëse Film traitéiert déi nach ëmmer aktuell Thematik, déi vun de Flüchtlingen, mä aus engem aneren Bléck. Wéi ass den Ady op dës Geschicht komm, dem Ady säi Liewen, säi Schafen a seng Dreem an natierlech seng Fräizäit stinn an den nächste Minutte bei eis am Fokus...

Am Gespréich: Ady El Assal



D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.