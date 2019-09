Zënter 2010 ass den Däitsche Christoph König de Chefdirigent vun de Solistes Européens.

Zanter 30 Joer gëtt et d'Solistes Européens, en Orchester, dee sech aus Museker aus alle méiglechen europäesche Länner zesummesetzt an deen am Ausland an natierlech och hei zu Lëtzebuerg mat vill Succès Optrëtter huet a bekannt Soliste begleet. Den 30. September gëtt de ronne Gebuertsdag mat engem Concert gefeiert. Haut ass de Christoph König, deem säi Stil als energetesch an inspiréierend beschriwwe gëtt, den Invité am Gespréich fir doriwwer, awer och iwwer seng perséinlech Projeten an den SEL ze schwätzen.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.