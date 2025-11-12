Face-à-face
René Winkin (Fedil) vs Jean-Louis Zeien (devoir de vigilance)
Si streiden iwwer d’EU-Liwwerkettegesetz, iwwer Nohaltegkeet a Mënscherechter. An déi zwou Säiten hu verschidde Prioritéiten.
Muss ee sech tëscht Mënscherechter a Wirtschaft a Benefiss decidéieren? A wéi kéint e Kompromëss ausgesinn, deen eppes daacht?
Dat diskutéieren e Mëttwoch de Moien de René Winkin, Direkter vun der Fedil, der Stëmm vun der Lëtzebuerger Industrie an de Jean-Louis Zeien, Coordinateur vun der Initiative pour un devoir de vigilance.
De Face-à-Face iwwer Mënscherechter an Nohaltegkeet an iwwer d’Ekonomie an d’Industrie fänkt kuerz no 8 Auer un a geet bis hallwer 9.
