Christian Wester (Bauerenzentral) vs Raymond Aendekerk ("Meng Landwirtschaft")
© Annick Goerens
Konventionell lëtzebuergesch Produiten oder auslännesche Bio? Dat huet dëser Deeg fir vill Gespréich gesuergt.
Wéi eng Akzenter soll d’Lëtzebuerger Landwirtschaftspolitik an Zukunft setzen? Wéi eng Moyene sollen d’Baueren dofir kréien? A wéi kënne Jonker motivéiert ginn de Beruff vum Bauer ze wielen, wann et ëmmer méi schwéier gëtt säi Liewensënnerhalt domat ze verdéngen?
Doriwwer diskutéieren haut de Moien de President vun der Bauerenzentral Christian Wester an de Vertrieder vun der Plattform “Meng Landwirtschaft” Raymond Aendekerk.
