RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Michèle Schons
Mir kucken op eisen Handy nach iert mer iwwerhaapt aus dem Bett sinn. Den Alldag spillt sech dacks virun engem Ecran of - egal ob bei der Aarbecht, der Fräizäit, oder bei der Kommunikatioun. An dobäi verléiere mir lues a lues eppes, wat fir eis eigentlech ganz natierlech ass: d’Verbindung zur Natur.
Update: 10.04.2026 11:15
Wann d’Natur eis feelt

Et ass eng roueg Verännerung, déi vill Leit kaum mierken. Mir verbréngen ëmmer méi Zäit dobannen an ëmmer manner Zäit dobaussen. D’Natur gëtt zu eppes, wat “nice to have” ass, mee leider net méi Deel vum Alldag. Experte schwätzen hei vun enger Zort Defizit. Net u Vitaminnen, mee un Natur. Well eise Kierper an eise Geescht sinn net dofir gemaach, fir permanent an zouene Raim ze sinn, ënner kënschtlechem Liicht, mat engem konstante Floss u Reizer. D’Bëschcoach Karen Decker erkläert:

“D’Leit si vu sech ofgekoppelt a vu sech ofgekoppelt heescht vun der Natur ofgekoppelt ze sinn, well mir vergiessen eigentlech, dass mir dozou gehéieren. Mir gesinn dat separat an et ass och doduerch, dass mer eis erlaben ze maachen, wat mer mat der Natur maachen, dat heescht - ofholzen, einfach ewech huele, wa mer et net brauchen, oder wa mer musse bauen oder wéi och ëmmer. Wat eigentlech ganz schlëmm ass, ass dass d’Leit sech net bewosst sinn, dass si doduerch krank ginn. "

D’Konsequenze si subtil, mee reell: mir si méi séier gestresst, mir hunn et méi schwéier, ofzeschalten. E Gefill, ëmmer ënner Stroum ze stoen. Besonnesch bei Jonke gesäit een dat kloer. Vill Zäit online, wéineg Beweegung an der Natur. D’Balance geet verluer.

“Et ass sou, dass wann ech an d’Natur ginn a mer och Zäit huelen, dann ass natierlech d’Natur esou vill méi grouss, dass mäi Kierper sech automatesch adaptéiert. Mee et ass wéi gesot e bëssen esou d’Fro - ech sinn deconnectéiert a wéi maachen ech dat, fir mech ze reconnectéieren? - an et ass do wou et schwéier ass fir déi meeschte Leit.”

An dobäi misst et net esou sinn. Well d’Natur ass nach do an de Bësch och dacks guer net wäit ewech. Do gëtt et esou e schéine Sproch: “Du solls all Dag 20 Minutten an der Natur sinn, ausser wann s de gestresst bass, da solls de eng Stonn an d’Natur goen.”

“20 Minutten ass eigentlech schonn e gudden Ufank, wann ee wierklech géif 20 Minutten all Dag an de Bësch goen. Dat wat wierklech schwéier ass - och wann ech elo 20 Minutten an de Bësch ginn an ech sinn awer dann um Handy an ech sinn op Instagram amgaangen iergendeppes ze scrollen, dat näischt mam Bësch ze dinn huet, da gëtt et och fir de Kierper einfach méi schwéier. Mee 20 Minutten déi Saachen op der Säit ze loossen an einfach mol am Bësch ze sinn, ze kucken, ze richen, ze spieren, da si mer um gudde Wee. "

Vläicht ass et grad dat, wat eis feelt: net nach eng App, net nach eng Oflenkung - mee e Moment Rou. E Moment dobaussen. A wann eis eppes feelt, da gëtt et meeschtens och eppes, wat eis dat nees ka ginn. An déi Äntwert ass méi no, wéi mer mengen. An enger Stënnchen erziele mer iech méi iwwert d’Virdeeler vum Bësch.

Bëschcoaching

© miSchons
© miSchons
© miSchons
© miSchons
© miSchons

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.