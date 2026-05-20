RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Highland Games a Lagerfeier-StëmmungBealtaine: Eng Rees zeréck an d’Zäit vun de Kelten

Michèle Schons
Dëse Weekend invitéieren d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten nees an eng aner Zäit: an d’Welt vun de Kelten. Ronderëm d’Keltenhaus zu Neiheisgen am Bësch dréit sech alles ëm Druiden, Duddelsäck a Workshoppen.
Update: 20.05.2026 09:20
© bealtaine.lu

Bealtaine: Eng Rees zeréck an d’Zäit vun de Kelten

De Festival ass mëttlerweil eng Traditioun ginn. Fir déi eelefte Kéier verwandelt sech de Site beim Chalet Nic Rollinger zu engem keltesche Duerf, mat Druiden, Schmëtten a vill Handwierk. D’Visiteure kënnen entdecken, wéi d’Kelten deemools gelieft hunn - net am Musée, mee live am Bësch. Den Alex Carneiro, Mat-Organisateur:

Mir hunn dëst Joer d'Konzept liicht geännert, bei der leschter Editioun war et nach den international Celtic Festival, ma mir hunn de Volet Reenacting e bëssen erofgefuer, awer dofir d'Workshops an d'Aktivitéite weider eropgesat, mat engem Fokus op d'Lokal Scoutsgruppen, virun allem déi Jugendlech.

Nieft der Atmosphär gëtt et och vill Action. Besonnesch beléift sinn d’Spiller. Do geet et net nëmme ëm Kraaft, mee och ëm Geschécklechkeet an Teamgeescht. Traditiounell schottesch Disziplinen treffen hei op Festivalstëmmung.

Vun deene Saachen da Samschdes exklusiv fir Guiden a Scoutsgruppen ënnen am Bësch ass, dat ass eis Great-Woodland-Challenge, wou Jonker am Stil vun den Highland Games géinteneen untrieden - fir de Grand Public schéin unzekucken - dofir si Sonndes awer och Deeler vun där Competitioun op fir jiddereen.

Bealtaine ass net nëmmen e Festival fir nozëkucken. Vill Workshoppen invitéieren d’Leit selwer matzemaachen. Fir Kanner an Erwuessener gëtt et Naturaktivitéiten, al Handwierkstechniken an Atelieren am a mam Bësch. Dat passt och perfekt zur Philosophie vun de Guiden a Scouten: Natur erliewen an zesumme Saachen ausprobéieren.

Mir hunn dran: Broutbaaken, Bastele mat Naturmaterialien, e bësse kreativ Aarbechten, Käerzenzéien, Bouschéissen, Schnëtzen, selwer Feieranzünder maachen, Unhänger aus Spécksteen hierstellen, dat sinn elo mol e puer vun den Atelieren, mee dann hu mer och en hëlzene Luna-Park mat XXL Holzspiller, klassesch Spiller wéi Vier gewinnt a Kiermesspiller am groussen aus Holz, wou jiddereen sech ka gutt ameséieren.

An natierlech dierf och d’Musek net feelen: ënner anerem mat der Luxembourg Pipe Band an de Rambling Rovers.

Wie sech kulinaresch wëll e bësse verwinne loossen - Samschdes a Sonndes gëtt et ënnerschiddlech Menuë bei eis z'iessen, Samschdes Fierkel a Schof um Grill a Sonndes e ganzen Ochs.

Vegetarësch a vegan Platen, Met a keltesche Béier stinn och um Menü. De Festival leeft Samschdes an Sonndes vun 11 bis 19 Auer zu Neiheisgen. Méi Informatiounen an de komplette Programm fannt der op bealtaine.lu

© bealtaine.lu
© bealtaine.lu
© bealtaine.lu
© bealtaine.lu
© bealtaine.lu
© bealtaine.lu
© bealtaine.lu

Bealtaine

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Ried zur Lag vun der Natioun
En Opruff zum Zesummenhalt, vill Mesuren, mee net vill Neies
Video
Fotoen
56
Am Alter vu 67 Joer
Däitsche Schauspiller Alexander Held gestuerwen
Keen am Raum Äischen/Stengefort mam Auto mathuelen
Zwee Verdächteger no Bankomatssprengung op der Flucht, Awunner schwätzt vun zwou "richteg haarden" Explosiounen
Video
Audio
Fotoen
Am Virfeld vum Luc Frieden senger Ried
Réckbléck op déi lescht Rieden zur Lag vun der Natioun
Audio
Fotoen
0
RTL-Spezial
Reaktiounen op den État de la Nation
Video
Audio
Fotoen
25
Weider News
Am Takt
Mat Matching Drapes a mam Yona
Audio
Nächste Freideg um Radio
Dir bestëmmt de Programm um 80er Dag
Op de Punkt gewierzt
Harissa: Déi rout Séil aus Tunesien
Audio
Am Takt
Gast Waltzing, Hellkeller, Maya, & Thalamus Project
Audio
Illustratioun vun Prouwen, déi den Hantavirus enthale kënnen.
Är Äntwerten op d'Wochenëmfro
Hanta-Virus & Europdag
Op de Punkt gewierzt
Cayennepeffer - Hëtzt aus der Natur
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.