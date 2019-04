Eisen Invité vun der Redaktioun e Méindeg ass de President vun der EPI, de Paul Schmit.

D’Fondatioun EPI bekëmmert sech ëm Jonker, déi an enger méi schwiereger Situatioun sinn. Hire President Paul Schmit ass de Moien den Invité vun der Redaktioun.

Wéi hëlleft EPI genee? Wéi vill Jonker brauchen Hëllef? A si mer hei am Land an deem Beräich gutt genuch opgestallt? Wéi gewinnt um 10 op 8 diskutéiere mer e Méindeg de Moien driwwer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.