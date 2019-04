Eisen Invité vun der Redaktioun e Freideg de Moien ass de Finanzminister Pierre Gramegna.

De Staatsbudget fir d’nächst Joer ass an dréchenen Dicher. U Bréissel goufen entspriechend Dokumenter geschéckt. D’Wirtschaft zu Lëtzebuerg dréint gutt an all d’Indicateure sinn am Gréngen. Stëmmt dat fir d’ganz Gesellschaft? A sinn d’Weiche fir déi nächst Jore gutt gestallt? Doriwwer schwätze mer dëse Freideg mam Pierre Gramegna.

Den DP-Finanzminister, ass Invité vun der Redaktioun um Radio herno um 10 op 8. Mat him schwätze mer och iwwert d’Entwécklungen op der Finanzplaz an d’geplangte Steierreform.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg