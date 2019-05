Den Arméiminister war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir kréien de Problem vum Personalmanktem bei Police an Arméi an de Grëff, sou den zoustännege Minister François Bausch, um Donneschdeg de Mueren am RTL Interview. Mä dofir bräicht ee Gedold an och déi auslännesch Matbierger.

Verschidde Konditiounen, wéi Lëtzebuergesch schwätzen, missten awer bäibehale ginn.

An d'Militär soll och méi attraktiv ginn, mat neie Carrièresméiglechkeeten no der Arméi.

Zum Beispill: datt Zaldoten, d'Polizisten an der Chamber oder an de Ministèren ersetzen.

Vill Kritik gouf et jo wéinst den Zäitspuerkonten. Duerch dës Zaldoten a Polizisten déi Iwwerstonne maachen, deels an der Illegalitéit schaffen. Dee Problem géif zesumme mam Minister vun der Fonction Publique, nach virun der Summervakanz geléist ginn.

Ma, a Beruffer wéi Zaldot an Polizist bräicht een awer eng gewësse Flexibilitéit.

D'Kritik, datt de Schéissstand Bleesdall net méi séchertheetsconform wier dann: Déi kontert de Minister, datt deen, grad ewéi d‘Munitiounslager um Waldhaff wäerte renovéiert ginn.

Dernieft huet den Arméiminister ënnerstrach, datt de Klimawandel a seng Konsequenzen e grousse Sécherheetsproblem sinn.

Vill Kricher a Flüchtlingskrise kommen duerch de Manktem u Ressourcen, d'Militär misst dowéinst preventiv hëllefen an d'Arméie misste selwer méi ëmweltfrëndlech fonctionnéieren. Zwou Iddien, déi gutt bei den aneren EU-Arméiminister ukoumen.

An op engem nächste Conseil soll weider diskutéiert ginn, sou nach de François Bausch.

AUDIO: Invité vun der Redaktioun: François Bausch

Reaktioun SNPGL



D'Policegewerkschaft SNPGL huet um Donneschdeg de Moien och schonn op d'Aussoe vum Minister Bausch reagéiert.

D'SNPGL ass weiderhi géint d'Ouverture vu Police an Arméi fir EU-Auslänner. De Personal-Manktem bei der Police, wier och net duerch ze wéineg Kandidaten ze erklären, mä duerch en ze schwéieren Examen. Dee misst adaptéiert ginn, sou d'Policegewerkschaft.

PDF: Pressecommuniqué

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.