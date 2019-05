D'Chargée de Direction vum Kanner- a Jugendtelefon, d'Barbara Gorges-Wagner, ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Zejoert goufen d'Helplinen vum Kanner a Jugendtelefon iwwer 1.600 mol kontaktéiert. Sou dacks wéi nach ni. Wéi erkläert sech dës Hausse? A wat sinn d'Suerge vun de Kanner?

Wéi erkläert sech dës Hausse? A wat sinn d'Suerge vun de Kanner?

