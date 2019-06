De Gewerkschaftler ass en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun, fir iwwer de Lëtzebuerger Stolsecteur ze schwätzen.

De Lëtzebuerger Stolsecteur ... permanent ënner Drock, permanent am Besoin vun Investissementer. Weltwäit Iwwerkapassitéiten, Konkurrenz aus China, Taxen an den USA, Transformatioun.

An deem komplizéierten Ëmfeld gëtt am Moment de Point gemaach iwwert den Accord Lux2019 an en neie Kollekitvvertrag verhandelt.

Mam Robert Fornieri vum LCGB kucke mer, wat d'Gewerkschaft sech virstellt. De Gewerkschaftler ass haut den Invité vun der Redaktioun. D'Emissioun ass wéi gewinnt, kuerz no 8 hei op RTL.

