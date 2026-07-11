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Changementer am StaatsrotDe grénge Conseiller Stephen De Ron kandidéiert gäre fir d'Successioun vum Deidre Du Bois

Roy Grotz
Et gëtt fir den Ament awer méi Interesséierter an de grénge Reie fir dëse Posten, wéi just den Hesper Conseiller.
Update: 11.07.2026 10:29
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No der Annonce vun der grénger Deputéiert Joëlle Welfring sech am Hierscht fréizäiteg zu Gonschten vun der Josée Lorsché aus der Chamber zréckzezéien, well si e Posten bei der Europäescher Investitiounsbank iwwerhëlt, kënnt et zu engem weidere Personalwiessel bei de Gréngen.

Dës Kéier geet et net ëm d'Chamber, mä ëm de Staatsrot. RTL-Informatiounen no kandidéiert ënnert anerem de gréngen Hesper Conseiller Stephen de Ron fir d'Successioun vun der Deidre Du Bois am Staatsrot.

D'Affekotin am Familljen- a Jugendrecht gëtt Mëtt September Vize-Bâtonnière um Barreau a gëtt duerfir op deen Datum hire Posten am Staatsrot op. Et gëtt fir den Ament awer méi Interesséierter an de grénge Reien, wéi nëmmen de 34 Joer alen Hesper Affekot De Ron.

De Parteivirstand vun Déi Gréng muss duerfir bannent den nächsten Deeg tranchéieren, fir der Regierung dann hir definitiv Nominatiounspropos fir de Staatsrot weiderzeginn.

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