E Méindeg de Moien ass de Wirtschaftsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

De Space Mining fält a säin Aarbechtsberäich. Ee Ressort, deen den Etienne Schneider net opginn huet. An dës Woch steet Lëtzebuerg ganz am Zeeche vun de Space Resources, vum 7. bis den 11. Oktober ginn hei nämlech ee Sommet a Workshoppen ofgehalen.

Wéi geet et dem Secteur? Dat froe mir de Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Hien ass eisen Invité um kuerz no 8 Auer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.