E Mëttwoch de Moien ass de Generaldirekter vun der CMCM eisen Invité vun der Redaktioun.

270.000 Memberen zielt d'CMCM an et kommen ëmmer weider Membere bäi. D'lescht Joer war et bei de Kontrakter e Plus vun 30 Prozent.

Wéi wëll d'Gesondheetsmutuelle mam Wuesstem mathalen? Wéi eng Defie muss si an Zukunft ugoen? Wéi d'Offer vun de Prestatioune adaptéieren?

Ënnert anerem dat froe mir de Generaldirekter vun der CMCM, de Fabio Secci. Mir kucken och mat him op d'Rapatriementer an d'Assistance médicale am Ausland. De Fabio Secci ass e Mëttwoch um kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg