E Mëttwoch de Moien ass den CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Den CSV-Deputéierte Léon Gloden ass de Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Hie reagéiert op d’Aussoe vun der Procureur Général Martine Solovieff am Background.

Déi sot sech iwwerrascht iwwert den CSV-Affekot a Jurist. An en neie Verfassungstext soll net méi dra stoe kommen, datt de Parquet onofhängeg ass.

Wéi ass et mat der Séparation des pouvoirs?, dat froe mer géint 10 op 8 den CSV-Deputéierte Léon Gloden.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.