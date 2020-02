D'Procureur général ass eis Invitée dëse Samschdeg an der Emissioun "Background am Gespréich".

D'Martine Solovieff steet zënter bal 5 Joer un der Spëtzt vum Parquet General. Rezent hat d'Affaire vum "casier bis" hir Spueren hannerlooss an zu Mëss-Téin an Divergenzen tëscht der Chamber an der Justiz gefouert.

Mat der Procureur Général d'Etat schwätze mer dëse Samschdeg awer net nëmmen iwwert den Dateschutz a Fichieren, mä ginn och op aktuell juristesch Sujeten, wéi Mënschenhandel, Drogekriminalitéit, Jugendschutz a Blanchiment an.

