E Mëttwoch ass de President vun der Cour Supérieure de Justice den Invité vun der Redaktioun.

De Staatsrot huet den Avis zum Gesetzprojet fir d’Schafe vun engem Justizrot erausginn. Wéi soll deen neie Conseil suprême an den Ae vum ieweschte Geriicht ausgesinn?

Ënner anerem déi Fro stelle mer de Mëttwoch de Moien dem President vun der Cour Supérieure de Justice.

De Jean-Claude Wiwinius ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg