D'Chamber wëll d'Onofhängegkeet vum Parquet net méi an d'Verfassung aschreiwen.

Dofir freet sech de Staatsrot, wéi eng Autoritéit de Justizministère nach an Zukunft iwwert de Parquet hätt.

D’Fro vun der Onofhängegkeet vun der Justiz, respektiv vun der Gewaltentrennung ass nach ëmmer net gekläert. An zwar well d’Chamber-Institutiounekommissioun Mëtt Januar decidéiert huet, d’Onofhängegkeet vum Parquet awer net an eng nei Verfassung anzeschreiwen. Déi Decisioun gehäit och alles op d’Kopp, wat d’Schafe vun engem Justizrot – engem "Conseil suprême de la Justice" ugeet, liest een op jidder Fall aus dem Avis vum Staatsrot iwwer de Gesetzprojet iwwer de Justizrot eraus, deen den Dënschdeg den Owend public gemaach gouf.

An deem Avis steet, datt wann d’Onofhängegkeet vum Parquet net an d’Verfassung kënnt, de Staatsrot nach d’Occasioun wäert hunn, sech an engem Avis zur partieller Verfassungsrevisioun ze äusseren.

De Staatsrot gehäit allerdéngs elo schonn eng Rei Froen op, well am Gesetzprojet iwwer de Justizrot steet, datt de Justizminister d’Autoritéit huet iwwert "déi aner Attributiounen vum Procureur général d’Etat an d’Procureur d’Etaten".

D’Fro vun der Autonomie vun den "organes judiciaires" géigeniwwer der Regierung, besonnesch wat d’Gestioun vum Budget ugeet, stéing weider am Raum.

Nieft der Fro vun der Onofhängegkeet vun der Justiz formuléiert de Staatsrot a sengem Avis iwwert de Justizrot nach weider Bedenken. Eng Rei Oppositions formelles betreffen haaptsächlech d’Prozedur fir d’Nominatioun vun den 9 Membere vum Justizrot. 3 vun den 9 Membere solle vun der Chamber oder de Büroen vun den Affekoten proposéiert ginn. Allerdéngs deet sech de Staatsrot schwéier domadder, datt de Grand-Duc d’Méiglechkeet soll hunn, e Kandidat ze refuséieren. Och wann de Staatschef e gudde Grond dofir muss uginn.

PDF: Weider Informatioune fannt Dir hei.