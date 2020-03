E Méindeg de Moien ass d'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen eis Invitée vun der Redaktioun.

De Krisenzoustand gouf e Samschdeg an der Chamber ugeholl. Wärend dem Etat de Crise bleift de Rechtsstaat a Kraaft an d'Chamber bleift op. Fir iwwert d'Kontrollfunktioun vun der Oppositioun wärend der Corona-Kris ze schwätzen, ass d'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen eis Invitée vun der Redaktioun.

