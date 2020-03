En Dënschdeg de Moien ass den Direkter vun der Handwierkerkummer eisen Invité vun der Redaktioun.

Fir si ass Télétravail net dran. D’Handwierk gehéiert zu deene Secteure vun der Ekonomie, déi am meeschten ënnert der Corona-Kris leiden.

Gräifen d’Mesuren, déi d’Regierung bis ewell decidéiert huet? Wat brauchen d’Handwierkerbetriber nach?

Fir doriwwer ze schwätzen, ass den Direkter vun der Handwierkerkummer, den Tom Wirion, den Invité vun der Redaktioun. Wéi gewinnt um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.